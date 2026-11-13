În ultimul episod din Jurnal de călătorie au fost prezentate imagini ce nu s-au văzut în finala Asia Express. Descoperă de ce a fost Alin Alexuc la un pas de accidentare și ce a dezvăluit, alături de Gabi Torje.

Ultimul episod din Jurnal de călătorie Asia Express a scos la iveală un detaliu ce nu s-a văzut în marea finală Asia Express. Alin Alexuc a fost la un pas de accidentare. Descoperă în rândurile de mai jos ce au declarat cei doi concurenți.

Alin Alexuc, la un pas de accidentare când a primit trofeul Asia Express. Ce au dezvăluit el și Gabi Torje din culise

În marea finală Asia Express, Alin Alexuc a fost la un pas de o accidentare atunci când a vrut să își ridice trofeul. Practic, concurentul a alunecat pe podea și a fost la un pas să cadă. Camerele de filmat au surprins totul și întregul moment a fost difuzat în ultimul episod al producției Jurnal de călătorie.

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Tot în acest episod, cei doi câștigători au făcut dezvăluiri ce nu s-au văzut în marea finală a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii.

„A fost aventura vieții noastre. Fără ocolișuri, a fost cea mai tare experiență ever, cea mai tare experiență pe care am putut s-o trăiesc a fost aici, în Asia Express”, a zis Alin Alexuc.

„Vă zic sincer, așa bucurie...Pentru că intensitatea finalei este ceva neîntâlnit în cele șapte săptămâni, 53 de zile, nu are legătură cu nicio cursă, cu nimic. Intensitatea finalei, cele zece probe de dimineața până seara, ceva senzațional!”, a zis Gabi Torje.

În marea finală a emisiunii Asia Express, emoțiile au fost uriașe nu doar pentru finaliști, ci și pentru echipa de producție. Atunci când trofeul a fost înmânat, nu doar învingătorii au simțit gustul dulce al succesului, ci și cei din echipa de producție, care au fost cuprinși de lacrimi de emoție. Drumul Mătăsii a adus o călătorie de peste 10.000 de kilometri, presărată cu numeroase provocări. Finalul spectaculos a fost ca o răsplătp sufletească pentru numeroasele eforturi depuse.

„Mulțumim pentru experiența pe care ați creat-o, mulțumim pentru tot ceea ce au făcut oamenii din această producție. Mulțumim oamenilor din spatele camerelor, operatorilor, reporterilor, oamenilor care stau după noi, care ne suportă nebuniile și prostiile, concurenților cu care ne-am duelat, dar am fost și împreună, ne-am sudat prietenii după aceste șapte săptămâni în care am fost împreună și bine, dar și rău”, au mai spus cei doi concurenți la final.