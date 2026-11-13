În ultimul episod din Jurnal de călătorie Asia Express, Mona Segall a făcut o confesiunea sinceră. Află ce a dezvăluit despre reality show-ul care a cucerit România, la finalul sezonului.

Producția Jurnal de călătorie Asia Express a surprins de fiecare dată detalii surprinzătoare din culisele emisiunii. În spatele unui show de succes au stat sute de ore de filmare, situații neprevăzute, aventuri și momente ce au făcut echipa de filmare să își depășească limitele, în cei peste 10.000 de kilometri parcurși pe Drumul Mătăsii. La finalul unui sezon spectaculos, Mona Segall a făcut o mărturisire neașteptată pentru fanii Asia Express. Descoperă în rândurile de mai jos ce a dezvăluit despre show.

Mona Segall, mărturisire neașteptată după Asia Express: „Vârsta mea își spune cuvântul”. Ce a dezvăluit despre show

Iată mai jos ce confesiune neașteptată a făcut Mona Segall, în ultimul episod din Jurnal de călătorie Asia Express!

„Cred că mi s-a părut foarte dificil faptul că am putut comunica mult mai puțin ca la alte sezoane cu oamenii din jur din cauza limbii. Kilometri foarte, foarte mulți. Dar probabil că și vârsta mea își spune cuvântul și mi-e din ce mai greu să fac această aventură timp de două luni și să rezist în acest ritm. Acum mă simt ok. Aș putea să o iau de la început. Nu mai îmi dau seama. Am uitat tot. E ca la o naștere. Te-a durut, dar pe urmă uiți și mai faci o dată. De fiecare dată zic Gata! Mai greu decât atât nu are cum să fie. Asta a fost cea mai grea emisiune pe care am făcut-o. Mai greu nu o să fie niciodată”, a fost confesiunea făcută de Mona Segall în ultimul episod din producția Jurnal de călătorie Asia Express.

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Drumul Mătăsii a fost un sezon al recordurilor, căci traseul a depășit 10.000 de kilometri, fiind cel mai lung din istoria emisiunii. Mai mult decât atât, România a fost țara care a realizat Asia Express reușind să filmeze cele mai multe zile în China, adică aproximativ 40 de zile.

„Asta a fost cea mai spectaculoasă țară în care am fost în viața mea. Este un câștig senzațional că am văzut atâta din ea. Dacă n-aș lucra la acest proiect, niciodată n-aș face asta și nimeni, nimeni nu cred că ar putea să facă asta, decât backpackerii și cei care cu asta se ocupă. Știam că asta va fi una dintre cele mai grele finale din cele nouă sezoane de Asia Express, pentru că un oraș ca Shanghai nu este ușor de cucerit și nici nu este ușor de manevrat, ca să zic așa”, a mai completat Mona Segall.