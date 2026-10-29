Ce a fost nevoită să facă Irina Fodor în China, pentru filmările Asia Express: „Trebuie să întrec concurenții”

Irina Fodor a dezvăluit ce a fost nevoită să facă în

În episodul al optulea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, Irina Fodor nu s-a ferit să recunoască ce a fost nevoită să facă în timpul filmărilor pentru îndrăgitul reality show, pentru ca misiunile să poată continua. Descoperă detalii din culisele emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1.

Ce a fost nevoită să facă Irina Fodor în China, pentru filmările Asia Express. Detalii din culise, în al optulea episod din Jurnal de călătorie

Una dintre misiuni a fost filmată într-un parc de dimenisiuni impresionante, lucru ce a dat multe bătăi de cap celor din echipa de producție. Aceștia nu doar că au fost nevoiți să parcurgă în fugă distanțe mari, dar au ajuns chiar să se piardă! Lucrurile nu au fost simple nici pentru Irina Fodor, care a fost nevoită să alerge, la propriu, de la un punct la altul, pentru ca filmrările să poate continua fără probleme.

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Așadar, viața de prezentator la Asia Express nu este deloc una simplă și acest lucru s-a văzut mai ales în modul în care până ș Irina Fodor a avut parte de doze generoase de adrenalină. Indiferent de vreme sau de ținuta purtată, aceasta a alergat cu toate puterile, pentru a putea ține pasul cu echipele de pe Drumul Mătăsii. Totuși, efortul devine unul uriaș, mai ales atunci când ai de filmat într-un parc atât de mare încât poate fi comparat cu un oraș!

„Dacă este East Gate, e una, e în Berceni. Dacă este West Gate, este Drumul Taberei. Dacă este North Gate, atunci e Pipera. Cam așa arată un parc aici. Trebuie să fim foarte atenti la detaliile astea Acum suntem, teoretic, într-un parc. Practic, este un parc care are dealuri, lac, munți, văi. Adică, începe de unde de-abia vezi cu ochii și se termină la fel. A trebuit să scot picioarele lungi din dulap. Am scos astea scurte și le-am scos pe alea lungi ca să pot să ajung înaintea concurenților pentru că trebuia să fiu înaintea lor. Era un joc format din patru etape. Termina prima echipă și trebuie să o zbughesc la fugă, să ajung la timp!”, a povestit Irina Fodor.

Descoperă mai multe detalii în clipul video de mai sus, în episodul al optulea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, pe care îl poți urmări integral pe AntenaPLAY.