Recordurile stabilite de români în China, la Asia Express. Ce au reușit să facă fără să-și propună: „Record după record”

Echipa de producție a emisiunii Asia Express a stabilit record după record, pe Drumul Mătăsii. Descoperă ce a dezvăluit Mona Segall despre China, dar și ce au reușit să facă fără să-și propună.

În episodul al optulea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, Mona Segall, Marius Damian și alții din echipa de producție a reality show-ului au dezvăluit ce recorduri au stabilit, fără să vrea, în China, dar și cu ce situații s-au confruntat. Descoperă detalii din culisele emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1.

Recordurile stabilite de români în China, la Asia Express. Ce au reușit să facă fără să-și propună și ce s-a aflat la Jurnal de călătorie

În spatele unui sezon surprinzător au stat zeci de zile de muncă asiduă și drumuri ce au părut de-a dreptul interminabile.

Pentru cei care nu știu, acesta a fost un sezon extrem de ambios pentru echipa de producție, căci și-au propus să filmeze 8 etape doar în China, adică un adevărat record de 40 de zile de filmare în această țară, ceva ce alte televiziuni care au realizat această emisiune nu au mai făcut!

Au fost nu doar recorduri de zile filmate, ci și de kilometri parcurși:

„China, pe Drumul Mătăsii a fost ceva colosal. Clădiri, ecrane, bulevarde și, mai ales, distanțe imense. Pe mii de kilometri, țara asta ne-a dat peste cap, de la creste de munți până la orașe uriașe! Deseori a trebuit să punem bateria pe modul consum redus ca să-i putem face față, iar caravana a bătut record după record, fără să-și dorească, într-o țară făcută parcă la o scară imposibilă. De un lucru să fiți convinși: o fi ea mare, dar și noi ne-am ținut tare. Orișicât!”, a sus Marius Damian la testimonial, în cel de-al optulea episod din Jurnal de călătorie Asia Express.

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„China este în viitor, pentru că nu există niciun kilometru de drum care să nu fie perfect. Nu există niciun oraș care să nu fie legat la rețeaua de autostrăzi. Și fiecare etapă din China are în jur de 1000 de kilometri. Și acești kilometri se resimt. Și de asta este foarte, foarte greu. Da, e foarte mare. Mai mare decât aștepți. Știi că toată lumea știe că China e mare, dar e mult mai mare decât aștepți. Distanțele și mărimea țării și distanțele pe care noi trebuie să le parcurgem influențează logistica și programul fiecărei zile de filmare”, a spus Robert Lionte, Producător Executiv Asia Express.

„Traseul în sine este greu. Toate autostopurile au minim 100 și ceva, 200 și ceva de kilometri. S-a stat și 3 ore la autostop pentru a găsi o mașină”, a mărturisit un reporter Asia Express.

Descoperă mai multe detalii în clipul video de mai sus, în episodul al optulea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, pe care îl poți urmări integral pe AntenaPLAY.