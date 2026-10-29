Antena Căutare
Home Asia Express Jurnal de calatorie Recordurile stabilite de români în China, la Asia Express. Ce au reușit să facă fără să-și propună: „Record după record”

Recordurile stabilite de români în China, la Asia Express. Ce au reușit să facă fără să-și propună: „Record după record”

Echipa de producție a emisiunii Asia Express a stabilit record după record, pe Drumul Mătăsii. Descoperă ce a dezvăluit Mona Segall despre China, dar și ce au reușit să facă fără să-și propună.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 13:29 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 13:44
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În episodul al optulea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, Mona Segall, Marius Damian și alții din echipa de producție a reality show-ului au dezvăluit ce recorduri au stabilit, fără să vrea, în China, dar și cu ce situații s-au confruntat. Descoperă detalii din culisele emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1.

Recordurile stabilite de români în China, la Asia Express. Ce au reușit să facă fără să-și propună și ce s-a aflat la Jurnal de călătorie

În spatele unui sezon surprinzător au stat zeci de zile de muncă asiduă și drumuri ce au părut de-a dreptul interminabile.

Pentru cei care nu știu, acesta a fost un sezon extrem de ambios pentru echipa de producție, căci și-au propus să filmeze 8 etape doar în China, adică un adevărat record de 40 de zile de filmare în această țară, ceva ce alte televiziuni care au realizat această emisiune nu au mai făcut!

Au fost nu doar recorduri de zile filmate, ci și de kilometri parcurși:

„China, pe Drumul Mătăsii a fost ceva colosal. Clădiri, ecrane, bulevarde și, mai ales, distanțe imense. Pe mii de kilometri, țara asta ne-a dat peste cap, de la creste de munți până la orașe uriașe! Deseori a trebuit să punem bateria pe modul consum redus ca să-i putem face față, iar caravana a bătut record după record, fără să-și dorească, într-o țară făcută parcă la o scară imposibilă. De un lucru să fiți convinși: o fi ea mare, dar și noi ne-am ținut tare. Orișicât!”, a sus Marius Damian la testimonial, în cel de-al optulea episod din Jurnal de călătorie Asia Express.

Citește și: Ce au spus chinezii despre românii de la Asia Express cu care au lucrat la filmări. Dezvăluiri din culisele show-ului

„China este în viitor, pentru că nu există niciun kilometru de drum care să nu fie perfect. Nu există niciun oraș care să nu fie legat la rețeaua de autostrăzi. Și fiecare etapă din China are în jur de 1000 de kilometri. Și acești kilometri se resimt. Și de asta este foarte, foarte greu. Da, e foarte mare. Mai mare decât aștepți. Știi că toată lumea știe că China e mare, dar e mult mai mare decât aștepți. Distanțele și mărimea țării și distanțele pe care noi trebuie să le parcurgem influențează logistica și programul fiecărei zile de filmare”, a spus Robert Lionte, Producător Executiv Asia Express.

„Traseul în sine este greu. Toate autostopurile au minim 100 și ceva, 200 și ceva de kilometri. S-a stat și 3 ore la autostop pentru a găsi o mașină”, a mărturisit un reporter Asia Express.

Descoperă mai multe detalii în clipul video de mai sus, în episodul al optulea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, pe care îl poți urmări integral pe AntenaPLAY.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Motivul incredibil pentru care lui Cornel Dinu i se reţin lunar din pensie 3.500 de lei. Cu ce mai rămâne: „Nu pot să trăiesc” Motivul incredibil pentru care lui Cornel Dinu i se reţin lunar din pensie 3.500 de lei. Cu ce mai rămâne: &#8222;Nu pot să trăiesc&#8221;
Observatornews.ro Cel mai căutat job din România în 2026. Aproape jumătate din anunțuri au fost publicate pentru acest post Cel mai căutat job din România în 2026. Aproape jumătate din anunțuri au fost publicate pentru acest post
Antena 3 Avioanele HiSky nu vor mai zbura în România de la 1 noiembrie. Romatsa a sistat serviciile de trafic aerian Avioanele HiSky nu vor mai zbura în România de la 1 noiembrie. Romatsa a sistat serviciile de trafic aerian
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Cât costă o pungă de mâncare în China! Ce au descoperit românii de la Asia Express când au intrat în magazine
Cât costă o pungă de mâncare în China! Ce au descoperit românii de la Asia Express când au intrat în magazine
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce au spus chinezii despre românii de la Asia Express cu care au lucrat la filmări. Dezvăluiri din culisele show-ului
Ce au spus chinezii despre românii de la Asia Express cu care au lucrat la filmări. Dezvăluiri din culisele...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Se strânge lațul în jurul lui Ilie Bolojan! Cristina Trăilă, primele declaraţii în calitate de inculpat
Se strânge lațul în jurul lui Ilie Bolojan! Cristina Trăilă, primele declaraţii în calitate de inculpat BZI
Fraudă de 7 milioane de euro pe Dunăre cu remorchere 
Fraudă de 7 milioane de euro pe Dunăre cu remorchere  Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic
Fructul românesc de vară care se vinde cu 40 de lei/kg în prag de noiembrie. Fermierii culeg tone zilnic Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x