Ce au descoperit Mona Segall și echipa Asia Express în China. Diferențele care i-au uimit: „Este imposibil să înțelegi”

Mona Segall și cei din echipa de producție Asia Express au fost uluiți de ceea ce au descoperit în China, în timpul filmărilor. Descoperă detalii inedite în cel de-al optulea episod din Jurnal de călătorie Asia Express.

În episodul al optulea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, chinezii care au colaborat cu producătorii români au dezvăluit cum a fost întreaga experiență, dar și ce au făcut la filmări! Descoperă detalii din culisele emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1.

Ce au descoperit Mona Segall și echipa Asia Express în China. Diferențele care i-au uimit, în Jurnal de călătorie

În spatele unui sezon surprinzător au stat zeci de zile de muncă asiduă și drumuri ce au părut de-a dreptul interminabile. Deși au filmat numeroase sezoane de-a lungul timpului, China a reușit să îi impresioneze cel mai mult nu doar prin amploarea ambițiosului proiect pe care și l-au propus, ci și prin mărimea țării și prin diferențele de cultură.

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„China nu este mare. China este imensă. Deci, în realitate, sfidează conceptul a ceea ce este mare pentru restul lumii. Așadar, atunci când vorbim despre mare în China, ar putea fi totul. De exemplu, vom merge într-un orășel, unde vom filma.

Nu se numește nici măcar oraș și are o populație de 10 milioane de oameni. Deci, atunci când mergem într-un oraș pe care ei îl consideră mare, vorbim despre 50 milioane de oameni. Dacă vom comanda mâncare, de exemplu, vom comanda niște tăiței, poate orez și pui crocant pentru noi zece. Sosește pe tavă și te miri de cât de mare e! Apoi afli că tot ce era acolo era doar pentru tine, porția ta! Când urmează să angajăm o companie de dans, de exemplu, vom spune că vrem un leu drăguț, ei vor spune prețul și vom întreba de ce costă atât. Ne vor spune că are 1.000 dansatori. Vom spune că ne trebuie 10. Ne spun să vorbesc cu liderii. Apoi aflăm că grupul de lideri are 50 de oameni, știi? Așa că e imposibil să înțelegi amploarea a ceea ce China reprezintă în toate. Noi mergem într-un oraș și ne mirăm că ceva are 200 de ani, dar ei vin și ne spun că e nouă, că de fapt au lucruri cu adevărat vechi, de 6.000 de ani! De aceea sunt atât de fericiți și mândri de istoria lor. Și de cultură lor, pentru că este imensă”, a povestit Jose Manuel Rosales, Creative Consultant Asia Express.

Descoperă mai multe detalii în clipul video de mai sus, în episodul al optulea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, pe care îl poți urmări integral pe AntenaPLAY.