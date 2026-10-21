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Ce au spus chinezii despre românii de la Asia Express cu care au lucrat la filmări. Dezvăluiri din culisele show-ului

Descoperă ce au spus angajații chinezi despre producătorii români de la Asia Express, în episodul al șaselea din Jurnal de călătorie Asia Express.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 21:20 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 21:30
Descoperă ce au făcut românii la filmările pentru Asia Express-Drumul Mătăsii | Antena 1
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În episodul al șaselea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, chinezii care au colaborat cu producătorii români au dezvăluit cum a fost întreaga experiență, dar și ce au făcut la filmări! Descoperă detalii din culisele emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1.

Ce au spus chinezii despre românii de la Asia Express cu care au lucrat la filmări. Dezvăluiri din culisele show-ului

Producția Jurnal de călătorie Asia Express prezintă de fiecare dată detalii surprinzătoare din culisele emisiunii. În spatele unui show de succes stau sute de ore de filmare, situații neprevăzute, aventuri și momente ce fac echipa de filmare să își depășească limitele. Mai mult decât atât, sunt și numeroase întâmplări ce nu sunt difuzate la TV.

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Al șaselea episod din Jurnal de călătorie Asia Express a scos la iveala cum a decurs colaborarea dintre angajații chinezi și producătorii români la filmările pentru Drumul Mătăsii.

Românii se pare că au fost extrem de muncitori și ambițioși, lucru extrem de apreciat de angajații chinezi din echipa locală de producție (LPA).

„Îmi place foarte mult energia, atmosfera. Cred că românii sunt atât de deschisi și atât de direcți în privința tuturor lucrurilor și atât de pasionați. Cred că aceasta este personalitatea lor…Aș spune că acest gen de personalitate se potrivește bine cu cea a chinezilor. Și noi suntem la fel. Suntem direcți și foarte deschiși. Și, de asemenea, românii sunt latini, cultură latina, creative, chiar dacă creativitatea înseamnă să improvizezi. Ne place improvizația, pentru dă multă energie”, a spus Zishan Yang, LPA Field 1.

„Îmi place să lucrez cu Adelina și Marian, îi iubesc atât de mult pentru că îmi învăță cum să lucrez mai mult și cum să lucrez mai bine și să cooperez mai bine cu alți oameni. Ei sunt, de asemenea, foarte amuzanți, când sunt stresată încearcă să mă relaxeze. Este uimitor”, a mărturisit Rebeca Jiang, Hitchcike LPA.

„A fost extraordinar să lucrez cu echipa de producție din România. Am mai lucrat cu alte țări înainte, nu o să dau nume. Îmi place cel mai mult acest sezon pentru că sunt foarte ambițioși din punct de vedere creativ. Românii sunt foarte ambițioși în termeni creative. Ei merg la cele mai emblematice repere în China”, a spus Yiqi Kang, Mission Team LPA.

„Este o călătorie atât de sălbatică. De asemenea, înseamnă că este mai solicitant pentru noi, căci coordonăm locații mai dificile, mai faimoase”, a mai completat Zishan Yang, LPA Field 1.

Descoperă mai multe detalii în clipul video de mai sus, în episodul al șaselea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, pe care îl poți urmări integral pe AntenaPLAY.

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