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Ce obstacole a întâmpinat echipa Asia Express pentru a filma urșii panda în China. Li s-a spus că este imposibil, dar au reușit

în al cincilea episod din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii au fost dezvăluite detalii inedite despre eforturile depuse de echipa de producție pentru a reuși să filmeze urși panda.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 12:05 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 13:44
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În episodul al cincilea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, unii dintre membrii echipei de producție au dezvăluit ce obstacole au fost nevoiți să depășească pentru a putea filma urșii panda în China! Descoperă detalii din culisele emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1.

Ce obstacole a întâmpinat echipa Asia Express pentru a filma urșii panda în China. Li s-a spus că este imposibil, dar au reușit

Producția Jurnal de călătorie Asia Express prezintă de fiecare dată detalii surprinzătoare din culisele emisiunii. În spatele unui show de succes stau sute de ore de filmare, situații neprevăzute, aventuri și momente ce fac echipa de filmare să își depășească limitele. Mai mult decât atât, sunt și numeroase întâmplări ce nu sunt difuzate la TV.

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În cel de-al cincilea episod din producția Jurnal de călătorie Asia Express a ieșit la iveală faptul că echipa de filmare a reușit ceva despre care inițial li s-a spus că este imposibil: să filmeze urșii panda din China!

„Am aflat că vom merge în Chengdu, un oraș foarte mare, cred că are undeva la zece milioane de locuitori și mai este denumit și orașul Panda pentru că majortatea urșilor panda sunt în jurul acestui oraș, mai exact în provincia Sichuan, pentru că, aparent, acolo încă mai sunnt condițiile optime unde urșii panda mai pot trăi în condiții optime în sălbăticie ”, Mihai Alecu, Line Producer Asia Express.

Ce eforturi s-au depus pentru a se putea realiza acest lucru? Descoperă mai multe detalii în clipul video de mai sus, în episodul al cincilea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii.

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