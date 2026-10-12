Descoperă ce detalii au ieșit la iveală despre Cheloo, la Jurnal de călătorie Asia Express.

În episodul al patrulea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, reporterul echipei Cheloo și Mihai Ban a dezvăluit detalii neștiute despre renumitul artist. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a aflat că face Cheloo, în show-ul ce face parte din programul TV al Antenei 1.

Ce a dezvăluit despre Cheloo reporterul care l-a însoțit la Asia Express. Detalii neștiute despre artist, nedifuzate la TV

În spatele unui show de succes stau sute de ore de filmare, situații neprevăzute, aventuri și momente ce fac echipa de filmare să își depășească limitele. Mai mult decât atât, sunt și numeroase întâmplări ce nu sunt difuzate la TV. Printre acestea de numără și unele detalii mai puțin știute despre Cheloo!

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În cel de-al patrulea episod al producției Jurnal de călătorie Asia Express, reportul care l-a însoțit pe Cheloo pe Drumul Mătăsii a făcut confesiuni neașteptate despre artistul recunoscut pentru reputația sa de „băiat rău”.

„Cu toții știm o parte din Cheloo. Ce mi-am propus eu de când am început emisiunea asta a fost nu să judec ce știu, ci să descopăr lucruri noi despre el, laturi ale lui pe care nu le știm. Și într-adevăr, la fiecare cazare, el puțin câte puțin se lasă descoperit. Povestește despre familie, povestește despre înclinații pe care le are, povestește despre copilăria lui. Aflăm pas cu pas câte ceva despre el. Surprinzător, el este un concurent care vrea să afle permanent câte ceva despre gazdele lui. Adică nu intră în casă, filmează cu ei, întreabă lucruri și după aia se duce să se culce. Nu. El rămâne întotdeauna, și după ce pleacă echipa de filmare, și discută cu oamenii ăia și află lucruri: care este viața, câți copii au, ce s-a întâmplat în satul sau în localitatea respectivă cu familia lor.

El este foarte, foarte atent să nu îi deranjeze cu ceva, să nu se simtă oamenii oarecum jenați, stresați de ceva, că nu au mâncarea pe care și o dorește el sau că nu îi oferă condițiile pe care și le dorește. Și nu doar cu gazdele, ci și cu mașinile, adică în momentul în care ia o mașină, face autostopul, nu îi împinge pe șoferi, să se grăbească. Nu forțează. Dacă omul i-a spus că îl duce până în punctul X, nu mai încearcă să îl convingă să îl ducă până în punctul X. El zice: nu, eu nu pot să fac chestia asta. Dacă omul a zis asta, asta voi face”, a fost confesiunea făcută de Dan Haiducul, reporterul lui Cheloo de la Asia Express-Drumul Mătăsii.

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