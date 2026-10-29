Cum arată un parc uriaș din China. Comparația neașteptată cu Bucureștiul, la Asia Express: „O poartă în Berceni, alta în Pipera”

În cel de-al optulea episod din Jurnal de Călătorie Asia Express, echipa de producție Asia Express a dezvăluit cum arată un parc uriaș din China, dar și prin ce peripeții a trecut, când a vrut să filmeze aici.

În episodul al optulea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, echipa de producție a reality show-ului a dezvăluit prin ce a trecut, atunci când a ajuns într-un parc din China. Descoperă ce comparație au făcut cu orașul București, dar și alte detalii din culisele emisiunii Asia Express, show din programul TV al Antenei 1.

Cum arată un parc uriaș din China. Comparația neașteptată cu Bucureștiul, la Jurnal de călătorie Asia Express

Cel de-al optulea episod al producției Jurnal de călătorie Asia Express a scos la iveală cât de mare poate să fie un parc mic din China, de fapt! Una dintre misiuni a fost filmată într-un parc de dimenisiuni impresionante, lucru ce a dat multe bătăi de cap celor din echipa de producție. Aceștia nu doar că au fost nevoiți să parcurgă în fugă distanțe mari, dar au ajuns chiar să se piardă!

„Am avut acest joc într-un parc. În alte sezoane ne-am spus că vom face un joc în parc. Mărimea acestui parc este similară cu cea a unui oraș în țara mea, în Columbia. Este foarte mare. Este absolut uriaș. Există numeroase porți de intrare. Este dificil. E dificil pentru oamenii să le înțeleagă. Fiecare parc de aici este ca Central Park în New York sau este ca Green Park Londra sau este ca Champs-Élysées în Franța. Și așa este fiecare parc mic din fiecare oraș. Ne spun mereu de ce alegem un parc mic, că ei au parcuri și mai mari! Și eu deja mă simt ca și când sunt deja în cel mai mare parc pe care l-am văzut în viața mea”, a dezvăluit Jose Manuel Rosales, Creative Consultant Asia Express.

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Parcul este atât de mare încât Irina Fodor a făcut o comparație neașteptată cu orașul București:

„Dacă este East Gate, e una, e în Berceni. Dacă este West Gate, este Drumul Taberei. Dacă este North Gate, atunci e Pipera. Cam așa arată un parc aici. Trebuie să fim foarte atenti la detaliile astea Acum suntem, teoretic, într-un parc. Practic, este un parc care are dealuri, lac, munți, văi. Adică, începe de unde de-abia vezi cu ochii și se termină la fel. A trebuit să scot picioarele lungi din dulap. Am scos astea scurte și le-am scos pe alea lungi ca să pot să ajung înaintea concurenților pentru că trebuia să fiu înaintea lor. Era un joc format din patru etape. Termina prima echipă și trebuie să o zbughesc la fugă, să ajung la timp!”, a povestit Irina Fodor.

„Am ajuns într-un parc unde am crezut că am văzut apogeul aglomerației! Câtă lume poate să fie într-un parc?! Toți oamenii din China erau în parcul ăsta! Noi, echipa, ne-am pierdut prin parc și era să nu mai ajungem la careu”, a spus un reporter Asia Express despre provocările de a filma într-un parc din China.

Descoperă mai multe detalii în clipul video de mai sus, în episodul al optulea din Jurnal de călătorie Asia Express-Drumul Mătăsii, pe care îl poți urmări integral pe AntenaPLAY.