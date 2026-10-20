Loredana Chivu, declarație savuroasă despre colegele de la Asia Express! Ce a spus: „Avem niște doamne mai speciale”

Loredana Chivu a ținut să reamintească faptul că în competiția Asia Express există câteva colege care nu se vor simți tocmai în largul lor la una dintre probe. Ce a vrut să spună.

Proba pietrelor Yangtze de la Asia Express a continuat să le dea bătăi de cap concurenților, însă pentru Loredana Chivu și Ana provocarea s-a transformat într-o experiență pe care au tratat-o cu mult umor.

Loredana Chivu, declarație savuroasă despre colegele de la Asia Express! Ce a spus

Cele două au fost nevoite nu doar să sugă pietrele pregătite pentru misiune, ci și să găsească oameni dispuși să le ajute să ducă sarcina la bun sfârșit. În tot acest timp, Loredana a făcut și câteva remarci ironice la adresa colegelor de competiție, Mirela Retegan și Maya.

După ce au trecut prin experiența neobișnuită de a suge pietre condimentate, concurentele au primit o nouă sarcină: trebuiau să convingă patru localnici să participe la probă. Ana și Loredana s-au pus imediat pe treabă și au început să caute persoane dispuse să le ajute. Raluca Bădulescu a rezumat situația într-o manieră amuzantă, spunând că trebuiau să găsească patru chinezi care să le sugă pietrele.

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Cele două au reușit să aducă oameni la restaurant și au încercat să le explice ce aveau de făcut. Loredana a povestit că unul dintre bărbați se descurca foarte bine, însă concurentele nu puteau să sară peste nicio etapă a regulamentului. Ana a încercat chiar să le ofere indicații participanților, încurajându-i să execute sarcina cu mai multă pasiune.

Loredana Chivu, replică acidă despre Mirela Retegan și Maya

Experiența a fost una solicitantă, iar Loredana și Ana au recunoscut că au avut gura și limba afectate de iuțeala condimentelor. Cu toate acestea, cele două au continuat să glumească și să se bucure de aventura lor. Loredana a făcut și o remarcă despre alte concurente, sugerând că nu toate ar fi la fel de dispuse să participe la o asemenea provocare.

„Avem niște doamne mai speciale, care n-ar pune gura pe...”, a spus Loredana Chivu, lăsând să se înțeleagă că unele dintre colegele sale ar fi avut dificultăți în a accepta proba.

Remarca a venit în contextul în care concurentele trebuiau să treacă peste dezgust și să respecte toate cerințele misiunii. Mirela Retegan și Maya se numără printre echipele care ar putea fi puse în dificultate de o asemenea experiență, însă provocarea a demonstrat că, la Asia Express, fiecare concurent trebuie să se adapteze situațiilor neprevăzute.

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Loredana a vorbit și despre presiunea competiției, mărturisind că nu și-ar dori să piardă în fața Mirelei Retegan. „Dacă pierd în fața lu' Retegan în seara asta, mă las de meserie”, a declarat aceasta, într-o nouă replică ce arată cât de mult își dorește să obțină un rezultat bun.

În ciuda momentelor dificile, Ana și Loredana au reușit să transforme proba într-o experiență plină de umor. Rămâne de văzut dacă determinarea lor le va ajuta să ajungă primele la următoarea destinație și cum se vor descurca celelalte echipe în fața provocărilor de pe traseu.