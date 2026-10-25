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Loredana și Ana au dărâmat steagul Asia Express! Momentul care a stârnit hohote de râs: „A leșinat steagul”

Loredana și Ana au dărâmat steagul Asia Express, momentul fiind extrem de amuzant pentru cele două. Ce s-a întâmplat.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 17:13 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 20:35
Loredana și Ana au dărâmat steagul Asia Express! Momentul care a stârnit hohote de râs: „A leșinat steagul” | antena 1
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Momente tensionate și multă agitație la Asia Express, unde cursa contra cronometru le-a dat bătăi de cap concurenților! Loredana și Ana au avut parte de o întâmplare neașteptată în timpul competiției, după ce au dărâmat steagul Asia Express.

Loredana și Ana au dărâmat steagul Asia Express!

Momentul nu a trecut neobservat, iar Mirela Vaida și Oana au reacționat imediat, făcând haz de necaz în stilul lor caracteristic.

Totul s-a petrecut într-o etapă solicitantă, în care echipele au fost nevoite să alerge, să găsească rapid traseul corect și să se descurce cu autostopul. După provocarea din mina muzeu, concurenții au ieșit obosiți și au pornit în căutarea transportului către următoarea misiune. Pentru unii, drumul a fost mai ușor, însă pentru alții, fiecare minut a contat.

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Loredana și Ana au încercat să țină pasul cu ritmul alert al competiției, dar agitația și graba au dus la un moment neașteptat: cele două au dărâmat steagul Asia Express.

Mirela Vaida, reacție savuroasă după ce Loredana și Ana au dărâmat steagul

Momentul a stârnit imediat comentarii din partea Mirelei Vaida, care a făcut o observație ironică după incident. „Deci să-ți cadă steagul e semn rău. Dacă s-a dus steagul...”, a remarcat aceasta, sugerând în glumă că întâmplarea nu ar fi tocmai de bun augur pentru cele două concurente.

Între timp, cursa a continuat într-un ritm amețitor. După ce au ajuns la următorul punct de pe traseu, echipele au fost nevoite să se orienteze rapid, iar alergarea pe scări a devenit o nouă provocare. Oana a povestit că ea și colegele sale alergau fără să știe exact încotro se îndreaptă, iar situația a fost cu atât mai amuzantă cu cât toate încercau să ajungă cât mai repede la destinație.

„Noi ne întreceam, dar nu știam unde mergem”, a spus Oana, descriind haosul din timpul cursei.

Nici Ana nu a părut să aibă toate răspunsurile. La un moment dat, aceasta a încercat să o convingă pe Loredana să se oprească pentru a cere indicații, însă partenera sa era concentrată să alerge cât mai repede.

„Lore, hai să mergem să întrebăm!”, i-a spus Ana, în timp ce Loredana a răspuns nerăbdătoare: „Alerg, ce vrei să fac? Mă zăpăcești!”.

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Concurenții au fost nevoiți să-și păstreze calmul chiar și atunci când lucrurile nu au mers conform planului.

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