Maurice Munteanu, reacție neașteptată în timpul unui moment emoționant la Asia Express: „E delir mistic”

Maurice Munteanu a reacționat imediat după ce colegii săi au început să aibă reacții diferite în fața aceluiași moment. Ce s-a întâmplat.

Un moment neașteptat a avut loc la Asia Express, după ce concurenții au fost implicați într-o adevărată agitație, care l-a lăsat pe Maurice Munteanu fără cuvinte.

Maurice Munteanu, reacție neașteptată în timpul unui moment emoționant la Asia Express

Obișnuit cu situațiile imprevizibile de pe Drumul Asiei, acesta a avut o reacție savuroasă atunci când a văzut ce se întâmplă în jurul său.

Totul a pornit după ce Irina Fodor le-a chemat pe Valerie și Alex lângă Mirela Retegan și Maya, pentru a explica ce se întâmplase. Valerie a povestit că pierduseră aproximativ 40-50 de minute, însă prezentatoarea le-a atras atenția că ajunseseră la ea de aproape trei ori mai târziu decât prima echipă.

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„Trei ore? Păi cred și eu că suntem la cursă”, a reacționat Valerie, surprinsă de diferența de timp. Chiar și așa, concurenta a dat de înțeles că echipa sa nu se lasă descurajată: „Stați liniștiți, că ne întoarcem noi”.

În mijlocul acestor discuții, atmosfera a luat o turnură neașteptată. Torje a dezvăluit că el și colegii săi pregătiseră un spectacol pentru ceilalți concurenți, iar surpriza a stârnit reacții puternice. Cei implicați s-au agitat, iar Maurice a privit totul cu uimire, încercând să înțeleagă ce se petrece.

Reacția lui Maurice i-a amuzat pe concurenți

Văzând agitația din jurul său, Maurice nu s-a putut abține și a izbucnit într-o replică pe măsură: „Fă, o să zică lumea că umblați externate. Ce dracu’ aveți?”.

Reacția sa a surprins perfect atmosfera momentului, în care emoțiile, oboseala și entuziasmul s-au amestecat într-un spectacol neașteptat. Irina Fodor a intervenit apoi, recunoscând că momentul a fost frumos, dar amintindu-le concurenților că trebuie să revină la competiție.

Mirela Retegan a ținut să îi mulțumească lui Torje pentru efortul depus, subliniind că acesta și ceilalți implicați s-au pregătit din greu, în loc să se odihnească.

Maurice a descris întreaga scenă într-un mod caracteristic, spunând că sunt „trei scene complet diferite” și că totul pare un „delir mistic”.

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După acest moment, competiția a revenit în prim-plan. Irina Fodor le-a reamintit concurenților că au ajuns în etapa a șaptea, că se apropie de final și că urmează votul. Torje a recunoscut că decizia este dificilă, mai ales că, pe parcursul aventurii, între echipe se pot crea atât apropieri, cât și antipatii.

Astfel, surpriza pregătită de concurenți a adus un moment de destindere într-o competiție în care tensiunea crește pe măsură ce finalul se apropie.