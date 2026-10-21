Maurice Munteanu, revoltat după ce a fost refuzat la o cazare, la Asia Express. Reacția concurentului: „Cum să-mi facă așa?”

Încă o zi, încă o provocare peste care echipele sunt nevoite să treacă. De data aceasta, Maurice Munteanu a fost revoltat atunci când cineva i-a refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat.

Maurice Munteanu a avut parte de o experiență neplăcută în China, în timpul aventurii Asia Express.

Maurice Munteanu, revoltat după ce a fost refuzat la o cazare, la Asia Express

În căutarea unui loc în care să se cazeze, el și Raluca Bădulescu au fost respinși chiar în momentul în care păreau să fie aproape de a găsi o soluție. Întâmplarea l-a enervat pe Maurice, care nu și-a ascuns nemulțumirea și a recunoscut că experiența l-a marcat.

Înainte să ajungă în fața ușii, Maurice a încercat să o convingă pe Raluca să abordeze situația cu mai multă răbdare și discreție. Acesta i-a explicat că, în China, este important să vorbească încet și să se adreseze localnicilor cu respect.

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„Intrăm umili așa și întrebi frumos pe femeia asta, nu urlând”, i-a spus Maurice partenerei sale, încercând să stabilească modul în care urmau să ceară ajutor.

Numai că lucrurile nu au decurs conform planului. Raluca a povestit că, în momentul în care ușa s-a deschis, în fața lor a apărut un om de pază, care i-a gonit imediat. Astfel, cei doi au rămas fără posibilitatea de a se caza în acel loc și au fost nevoiți să își continue căutările.

Maurice nu și-a ascuns revolta după ce a fost refuzat

Reacția lui Maurice a fost una pe măsura surprizei pe care i-a provocat-o întâmplarea. Vizibil deranjat de felul în care au fost tratați, acesta a izbucnit: „Mă, cum să-mi facă mă așa?”.

Experiența l-a afectat atât de mult, încât Maurice a făcut și o remarcă ironică despre urmările pe care le va avea asupra sa.

„Explicați-mi că am rămas cu traumă pe viață”, a spus el, lăsând să se înțeleagă cât de neplăcut a fost momentul pentru el.

Căutarea unei cazări s-a dovedit astfel o nouă provocare pentru cei doi concurenți, care au trebuit să se adapteze unor situații neprevăzute și să găsească alternative într-un loc cu totul diferit de cel de acasă.

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Pe Drumul Asiei, concurenții nu au avut de înfruntat doar misiuni dificile, ci și momente în care ajutorul localnicilor sau găsirea unui loc unde să înnopteze au devenit adevărate încercări. Pentru Maurice, refuzul primit în China a fost, fără îndoială, unul dintre acele episoade care i-au pus răbdarea la încercare.