Ce se întâmplă diseară, 21 octombrie, la Asia Express! Cursa pentru Ultima Șansă, probe dificile și momente greu de imaginat

Diseară, cursa pentru Ultima Șansă îi poartă pe concurenți printr-un Wuhan al contrastelor - de la picnicuri tradiționale la jocuri de strategie și mașini inteligente.

Etapa a șaptea a competiției Asia Express – Drumul Mătăsii se încheie diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o nouă Cursă pentru Ultima Șansă, care se va desfășura în Wuhan.

Ce se întâmplă diseară, 21 octombrie, la Asia Express

Concurenții vor descoperi un oraș al contrastelor, în care tradițiile și obiceiurile localnicilor se îmbină cu tehnologia de ultimă generație. De la organizarea unui picnic după reguli stricte, până la jocuri de strategie și comunicarea cu o mașină inteligentă, echipele vor avea de trecut printr-o serie de misiuni în care coordonarea, atenția și capacitatea de adaptare vor fi esențiale. Iar la finalul zilei, una dintre echipe riscă să părăsească definitiv competiția.

Prima parte a cursei îi va duce pe concurenți în Tanghu Park, unul dintre cele mai populare parcuri din Wuhan, oraș cunoscut și pentru numeroasele sale spații verzi. Aici, echipele vor descoperi cât de important este ritualul picnicului pentru localnici, însă, înainte de a se bucura de atmosfera parcului, vor avea de trecut printr-o probă neobișnuită. Cu ajutorul unui excavator, concurenții vor trebui să găsească, printre mai multe sticle îngropate în nisip, instrucțiunile pentru următoarea misiune. Nu toate sticlele vor conține însă vești bune, unele ascunzând penalizări care le pot întârzia parcursul.

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Odată descoperită misiunea, echipele vor avea de organizat un picnic perfect pentru patru localnici. Pentru a aduna toate cele necesare, concurenții vor străbate parcul într-o formulă inedită: unul pe patine cu rotile, iar celălalt împingând un cărucior de picnic. Provocarea nu se va încheia odată cu găsirea alimentelor și a decorațiunilor, deoarece întregul aranjament va trebui să respecte reguli precise de organizare. La final, echipele vor trebui să convingă patru localnici să accepte invitația la picnic și să li se alăture la un ceai.

Din liniștea parcului, cursa va trece într-un decor complet diferit. Concurenții vor ajunge într-un spațiu amenajat asemenea unui oraș european, unde vor participa la un joc de strategie inspirat din confruntările militare. Îmbrăcați în uniforme și echipați cu arme de joc și sisteme digitale de detectare a loviturilor, aceștia vor avea misiunea de a recupera un steag înaintea adversarilor. Viteza, strategia și capacitatea de a lucra în echipă vor face diferența, iar orice greșeală îi poate obliga să reia întreaga probă.

Ultima parte a cursei va pune în prim-plan o altă față a orașului Wuhan, cea a inovației tehnologice. Concurenții vor avea de interacționat cu un automobil inteligent, dotat cu un sistem de inteligență artificială care răspunde la comenzi vocale. Pentru a îndeplini misiunea, echipele vor trebui să învețe să pronunțe corect o serie de instrucțiuni în limba chineză și să convingă mașina să execute comenzile primite, de la deschiderea geamurilor și a portbagajului până la pornirea muzicii. O provocare în care bariera lingvistică ar putea deveni un obstacol serios, mai ales că fiecare concurent va trebui să demonstreze că poate comunica eficient cu sistemul inteligent.

Cine va reuși să facă față tuturor provocărilor, ce situații neașteptate vor apărea pe parcurs și, mai ales, ce culoare va avea eșarfa care va decide soarta ultimei echipe, telespectatorii vor afla diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, în ultima ediție a etapei a șaptea Asia Express – Drumul Mătăsii.

Cea de-a 27-a ediţie Asia Express, lider detașat de audienţă

Concurenții Asia Express – Drumul Mătăsii au avut parte, în Wuhan, de una dintre cele mai neobișnuite provocări gastronomice ale sezonului: prepararea și degustarea celebrului „soudiu”, un fel tradițional pe bază de pietre de râu.

După ce au învățat tehnica de preparare, echipele au selectat și gătit pietrele conform cerințelor unui chef local, apoi au încercat să convingă localnicii să le deguste creațiile.

Probele au generat reacții savuroase și momente pline de umor, însă miza a fost una importantă: câștigarea imunității mici și evitarea Cursei pentru Ultima Șansă, într-o nouă ediție care s-a impus ca lider detaşat de audiență.

Astfel, conform datelor oferite de Fifty5Blue, aseară, în intervalul 20:30 – 00:03, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea celei de-a 27-a ediții Asia Express – Drumul Mătăsii a înregistrat 6.4 puncte de rating şi 24.9% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, Pro TV, cu difuzarea filmelor MasterChef înregistra 5.7 puncte de rating şi 22.4% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 6.3 puncte de rating şi 19.8% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 5 puncte de rating şi 15.9% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 5.6 puncte de rating şi 17.8% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 4.9 puncte de rating şi 15.5% cota de piață. În minutul de maximă audiență, 21:06, peste 1.2 milioane de telespectatori urmăreau aventurile din China.