După eliminarea Mirelei Retegan de la Asia Express, Gabriel Torje a simțit nevoia să lase un mesaj emoționant în mediul online. Ce a scris acesta.

Mesajul emoționant al lui Gabriel Torje după eliminarea Mirelei Retegan de la Asia Express: "Vă doresc..." | antena 1

Eliminarea Mirelei Retegan și a Mayei de la „Asia Express” a venit cu emoții și mesaje de susținere din partea celor care au avut ocazia să le cunoască pe parcursul competiției.

Mesajul emoționant al lui Gabriel Torje după eliminarea Mirelei Retegan de la Asia Express

Printre cei care au ținut să le transmită câteva gânduri se numără și Torje, care a publicat un mesaj emoționant, în care și-a exprimat aprecierea față de cele două și, în special, față de Mirela Retegan.

Concurentul a vorbit cu multă căldură despre experiența pe care a avut-o alături de aceasta și despre lucrurile pe care le-a învățat de la ea. Mesajul său a fost unul personal, în care a pus accentul pe recunoștință, bunătate și încrederea primită în timpul competiției.

Articolul continuă după reclamă

„Astăzi, doamna Retegan și Maya pleacă acasă, iar eu vreau să le transmit câteva gânduri din suflet!”, a scris Torje, înainte de a-i adresa Mirelei Retegan cuvinte de apreciere și mulțumire pentru momentele petrecute împreună.

Ce mesaj le-a transmis Torje Mirelei Retegan și Mayei după eliminarea de la Asia Express

În mesajul său, Torje a evidențiat calitățile Mirelei Retegan și a mărturisit că întâlnirea cu aceasta a reprezentat o experiență din care a avut multe de învățat. Concurentul i-a mulțumit pentru sfaturile primite, pentru felul în care s-a purtat cu el și pentru încrederea pe care i-a oferit-o.

„Doamna Retegan, sunteți un om minunat, de la care am avut atât de multe de învățat! Vă mulțumesc pentru fiecare sfat, pentru bunătate, pentru încredere și pentru toate lucrurile frumoase pe care mi le-ați împărtășit. Mă bucur enorm că am avut ocazia să vă cunosc!”, a transmis Torje.

Cuvintele sale au evidențiat legătura de apreciere formată în timpul participării la „Asia Express”. Dincolo de provocările și momentele tensionate specifice unei asemenea competiții, experiența le oferă concurenților ocazia să se cunoască mai bine și să lege relații cu oameni pe care, în alte împrejurări, poate nu i-ar fi întâlnit.

Citește și: Ce se întâmplă duminică, 25 octombrie, la Asia Express! Concurenții se pregătesc pentru o nouă etapă, plină de emoție

La finalul mesajului, Torje nu a uitat-o nici pe Maya, căreia i-a transmis, alături de Mirela Retegan, cele mai bune gânduri pentru perioada următoare.

„Vă doresc dumneavoastră și Mayei tot ce este mai bun”, a încheiat acesta, însoțindu-și mesajul de emoticoane cu inimioare și îmbrățișări.

Astfel, după plecarea celor două din competiție, Torje a ales să le transmită un mesaj de suflet, în care recunoștința și respectul au fost principalele sale gânduri. Pentru el, întâlnirea cu Mirela Retegan a însemnat mai mult decât o simplă experiență într-un show de televiziune.