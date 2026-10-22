Antena Căutare
Home Asia Express Mesajul emoționant al lui Gabriel Torje după eliminarea Mirelei Retegan de la Asia Express: "Vă doresc..."

Mesajul emoționant al lui Gabriel Torje după eliminarea Mirelei Retegan de la Asia Express: "Vă doresc..."

După eliminarea Mirelei Retegan de la Asia Express, Gabriel Torje a simțit nevoia să lase un mesaj emoționant în mediul online. Ce a scris acesta.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 15:29 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 15:30
Mesajul emoționant al lui Gabriel Torje după eliminarea Mirelei Retegan de la Asia Express: "Vă doresc..." | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Eliminarea Mirelei Retegan și a Mayei de la „Asia Express” a venit cu emoții și mesaje de susținere din partea celor care au avut ocazia să le cunoască pe parcursul competiției.

Mesajul emoționant al lui Gabriel Torje după eliminarea Mirelei Retegan de la Asia Express

Printre cei care au ținut să le transmită câteva gânduri se numără și Torje, care a publicat un mesaj emoționant, în care și-a exprimat aprecierea față de cele două și, în special, față de Mirela Retegan.

Concurentul a vorbit cu multă căldură despre experiența pe care a avut-o alături de aceasta și despre lucrurile pe care le-a învățat de la ea. Mesajul său a fost unul personal, în care a pus accentul pe recunoștință, bunătate și încrederea primită în timpul competiției.

Articolul continuă după reclamă

„Astăzi, doamna Retegan și Maya pleacă acasă, iar eu vreau să le transmit câteva gânduri din suflet!”, a scris Torje, înainte de a-i adresa Mirelei Retegan cuvinte de apreciere și mulțumire pentru momentele petrecute împreună.

Ce mesaj le-a transmis Torje Mirelei Retegan și Mayei după eliminarea de la Asia Express

În mesajul său, Torje a evidențiat calitățile Mirelei Retegan și a mărturisit că întâlnirea cu aceasta a reprezentat o experiență din care a avut multe de învățat. Concurentul i-a mulțumit pentru sfaturile primite, pentru felul în care s-a purtat cu el și pentru încrederea pe care i-a oferit-o.

„Doamna Retegan, sunteți un om minunat, de la care am avut atât de multe de învățat! Vă mulțumesc pentru fiecare sfat, pentru bunătate, pentru încredere și pentru toate lucrurile frumoase pe care mi le-ați împărtășit. Mă bucur enorm că am avut ocazia să vă cunosc!”, a transmis Torje.

Cuvintele sale au evidențiat legătura de apreciere formată în timpul participării la „Asia Express”. Dincolo de provocările și momentele tensionate specifice unei asemenea competiții, experiența le oferă concurenților ocazia să se cunoască mai bine și să lege relații cu oameni pe care, în alte împrejurări, poate nu i-ar fi întâlnit.

Citește și: Ce se întâmplă duminică, 25 octombrie, la Asia Express! Concurenții se pregătesc pentru o nouă etapă, plină de emoție

La finalul mesajului, Torje nu a uitat-o nici pe Maya, căreia i-a transmis, alături de Mirela Retegan, cele mai bune gânduri pentru perioada următoare.

„Vă doresc dumneavoastră și Mayei tot ce este mai bun”, a încheiat acesta, însoțindu-și mesajul de emoticoane cu inimioare și îmbrățișări.

Astfel, după plecarea celor două din competiție, Torje a ales să le transmită un mesaj de suflet, în care recunoștința și respectul au fost principalele sale gânduri. Pentru el, întâlnirea cu Mirela Retegan a însemnat mai mult decât o simplă experiență într-un show de televiziune.

Mirela Vaida, reacție tranșantă după ce a fost pusă la zid de fani: „Reveniți-vă, că vă îmbolnăviți!”. De la ce a pornit...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Marele regret al lui Ion Ţiriac, dezvăluit la 87 de ani: „Inadmisibil! Unul dintre cele mai mari eşecuri” Marele regret al lui Ion Ţiriac, dezvăluit la 87 de ani: &#8222;Inadmisibil! Unul dintre cele mai mari eşecuri&#8221;
Observatornews.ro Vremea de mâine 23 octombrie. Ploi în jumătate de țară și temperaturi de până la -2 grade Vremea de mâine 23 octombrie. Ploi în jumătate de țară și temperaturi de până la -2 grade
Antena 3 Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire profesională” Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire profesională”
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Asia Express 2026. Mătasea a fost roșie! Ce echipă a fost eliminată din competiție
Asia Express 2026. Mătasea a fost roșie! Ce echipă a fost eliminată din competiție
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Asia Express 2026. Un automobil inteligent le-a dat mari bătăi de cap vedetelor: O să ținem minte toată viața mașina aia!
Asia Express 2026. Un automobil inteligent le-a dat mari bătăi de cap vedetelor: O să ținem minte toată viața...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă”
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire profesională”
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani!
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani! BZI
Impozitul pe locuințe ar putea crește de 27 de ori. Consultant financiar avertizează: „Oamenii vor fi nevoiți să-și vândă casele”
Impozitul pe locuințe ar putea crește de 27 de ori. Consultant financiar avertizează: „Oamenii vor fi nevoiți... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Filmul atacului cu maceta de la liceul din Pitești. Elevii ar fi avut un conflict mai vechi
Filmul atacului cu maceta de la liceul din Pitești. Elevii ar fi avut un conflict mai vechi Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x