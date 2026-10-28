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Mirela Retegan, uimită de trenurile din China, după Asia Express. A parcurs 1.000 km în doar trei ore: „Condiții mai bune...”

Mirela Retegan a lăsat un mesaj în mediul online, asta după ce a călătorit cu trenurile în China, la scurt timp după eliminarea din Asia Express. Ce a observat.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 09:01 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 09:04
Mirela Retegan, uimită de trenurile din China, după Asia Express. A parcurs 1.000 km în doar trei ore: „Condiții mai bune...” | antena 1
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Experiența Asia Express nu s-a încheiat pentru Mirela Reteagan odată cu ieșirea din competiție. După săptămâni întregi de provocări, oboseală și momente intense, aceasta a decis să prelungească aventura în China și să descopere locuri la care visa încă din copilărie.

Mirela Retegan, uimită de trenurile din China, după Asia Express

Călătoria cu trenul de la Wuhan la Beijing a impresionat-o însă în mod deosebit, iar vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi experiența și comparațiile cu transportul feroviar din România.

După ce au părăsit competiția în orașul Wuhan, Mirela și cei dragi aveau bilete de avion pentru a se întoarce acasă chiar a doua zi. Au decis însă să le schimbe și să mai rămână două săptămâni în China, pentru a se odihni după perioada solicitantă din emisiune și pentru a se bucura de obiectivele turistice pe care își dorea de mult să le viziteze.

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Marele Zid Chinezesc și Orașul Interzis se aflau de mult timp pe lista locurilor pe care Mirela voia să le vadă măcar o dată în viață. Astfel, după șapte săptămâni petrecute împreună în cadrul experienței Asia Express, aventura a continuat cu încă două săptămâni de vacanță.

Pentru a parcurge distanța de aproximativ 1.000 de kilometri dintre Wuhan și Beijing, au ales trenul, iar experiența a fost una impresionantă. Mirela a povestit că a apelat la prietena sa, Marcela Papici, de la TRAVEL TOUR, care se ocupă de rezervările pentru deplasări și vacanțe, și a pornit la drum.

„Cum e cu trenul în China? Foarte tare!”, a mărturisit aceasta, entuziasmată de condițiile întâlnite.

Organizarea din gară a fost unul dintre aspectele care au surprins-o. „Gara e impecabilă și atât de bine semnalizată, încât e imposibil să te pierzi”, a explicat Mirela, descriind modul în care pasagerii trec prin controlul actelor de identitate și ajung pe peron cu puțin timp înainte de plecare.

Cum a impresionat-o călătoria cu trenul: „Condiții mai bune decât la business class în avion!”

Un alt detaliu care i-a atras atenția a fost organizarea îmbarcării. Pasagerii se așezau în dreptul unor marcaje, iar Mirela a înțeles ulterior că litera de pe bilet indica locul în care urma să oprească vagonul.

Nici condițiile din tren nu au dezamăgit-o. „Ne-am luat bilete la clasa I. Condiții mai bune decât la business class în avion!”, a povestit ea, adăugând că fiecare vagon avea o persoană responsabilă de pasageri.

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Ceea ce a impresionat-o cel mai mult a fost însă viteza trenului: „1.000 de kilometri în trei ore și ceva!”. Pentru a evidenția diferența, Mirela a făcut o comparație cu o călătorie similară în România, de la Satu Mare la Costinești, care poate dura chiar și 24 de ore.

Entuziasmată de experiență, aceasta a realizat fotografii și filmulețe pe care și-a dorit să le împărtășească publicului. La final, Mirela a lansat și o întrebare provocatoare: „Cu câți ani credeți că este calea ferată chineză înaintea CFR-ului românesc?”.

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