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Mirela Vaida, prima fotografie alături de câștigătorii Asia Express 2026, după marea finală. Mesajul transmis lui Torje și Alexuc

Mirela Vaida a publicat prima fotografie alături de Gabi Torje și Alin Alexuc, după finala Asia Express 2026. Ce mesaj le-a transmis fosta concurentă celor doi câștigători.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 16:30 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 14:55
Mirela Vaida, prima fotografie alături de câștigătorii Asia Express 2026, după marea finală | facebook / Antena 1
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Mirela Vaida a marcat încheierea sezonului 9 Asia Express cu un mesaj special pentru câștigători. Fosta concurentă a făcut publică o fotografie realizată alături de Gabi Torje și Alin Alexuc, la scurt timp după marea finală.

Mirela Vaida, fotografie alături de Gabi Torje și Alin Alexuc după finala Asia Express

Prima fotografie publicată de Mirela Vaida după marea finală Asia Express a fost făcută într-un restaurant turcesc din centrul Shanghaiului. Vedeta a dezvăluit că imaginea a fost făcută chiar în momentul în care soțul ei a întrebat-o ce face.

„Bravo, Campionilor!! V-ați născut să fiți luptători și învingători!💪🇹🇩🎉 Aceasta a fost prima poză de după finala @americaexpressromania, făcută la un restaurant turcesc din centrul Shanghaiului, trimisă când mi-a scris soțul să mă întrebe ce facem și eu i-am trimis o poză că bem!! 😅🥂

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În cinstea voastră și a tuturor concurenților, a echipei acesteia fantastice și a tot ce am trăit acolo!! 🎉❤️ Felicitări, @torje_gabriel și @alinalexuc!!”, a transmis Mirela Vaida pe rețelele de socializare.

Fosta concurentă de la Asia Express nu i-a felicitat doar pe Gabi Torje și Alin Alexuc. Mesajul său a fost și o mulțumire adresată tuturor celor care au făcut parte din experiența Asia Express.

Mirela Vaida a amintit de concurenți și de echipa de producție, care a muncit pentru ca fiecare etapă a competiției să fie posibilă. Pentru ea, aventura nu a însemnat doar probe și întrecerea pentru marele premiu, ci și oamenii pe care i-a cunoscut și momentele trăite alături de aceștia.

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express 2026

Gabi Torje și Alin Alexuc sunt marii câștigători ai sezonului 9 Asia Express. Cei doi au reușit să ajungă până la capătul competiției și să obțină victoria în urma unei aventuri care le-a pus la încercare rezistența fizică și psihică.

Pe parcursul traseului, echipa a trecut prin numeroase probe și situații neprevăzute. Cei doi au fost nevoiți să se adapteze rapid, să găsească soluții și să își păstreze concentrarea chiar și în momentele dificile.

Gabi Torje, mesaj emoționant după ce a câștigat Asia Express 2026. Ce a mărturisit despre experiența trăită

Gabi Torje a transmis un mesaj emoționant după ce a câștigat Asia Express 2026, alături de Alin Alexuc. Fostul fotbalist a vorbit despre experiența trăită pe Drumul Mătăsii și le-a mulțumit tuturor celor care au făcut posibilă aventura de la Antena 1. Acesta a recunoscut că participarea la emisiune a fost mult mai dificilă decât își imaginase înainte de plecare.

„S-a terminat finala. Și abia acum încep să realizez ce a însemnat, de fapt, experiența asta.

Când am plecat în Asia Express, îmi imaginam că va fi greu, intens, imprevizibil… dar realitatea a fost de 100 de ori mai mult decât mi-am imaginat.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă această experiență. Unei echipe de peste 200 de oameni care muncește enorm, de multe ori departe de lumina reflectoarelor, pentru ca noi să vedem, acasă, câteva ore de televiziune.

Mona Segall, Robert, Cătălin, Andrei ,Ioana, Roxana, oamenii din spatele camerelor care fac totul să fie atât de frumos pentru noi.

Irina Fodor, pentru căldura, energia și susținerea pe care ni le-ai oferit la fiecare careu și la fiecare pupitru. Pentru toate momentele în care ne-ai ținut în suspans și ne-ai făcut să simțim fiecare etapă la maximum.

Marius, cameramanul nostru, și Teo, reporterul nostru, pentru că ați fost acolo în fiecare moment. Și pentru că, de multe ori, ceea ce vedem noi la televizor reprezintă poate 10% din munca, efortul, dedicarea și sacrificiul care există în spatele acestei emisiuni.

Mulțumesc întregii echipe tehnice, tuturor oamenilor din spatele camerelor, celor care au alergat, au filmat, au montat, au organizat, au rezolvat și au făcut posibil ca fiecare zi să existe.

Și le mulțumesc tuturor oamenilor pe care i-am întâlnit pe traseu, celor care ne-au ajutat, ne-au deschis uși, ne-au oferit o mână de ajutor și au făcut ca această aventură să fie și mai specială.

Plec din Asia Express cu mult mai mult decât credeam că voi lua cu mine. Am învățat despre oameni, despre limite, despre răbdare, despre mine și despre cât de multe poți face atunci când ești pus în situații în care nu mai ai confortul de acasă.

Am cunoscut oameni pe care nu îi voi uita și am trăit momente pe care probabil nu le voi putea povesti niciodată suficient de bine.

Indiferent de rezultat, pentru mine această experiență a fost o lecție, o aventură și o amintire pe care o voi purta mult timp cu mine.

Mulțumesc, Asia Express, pentru această șansă. Mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din povestea asta și tuturor celor care ne-au urmărit, ne-au susținut și au fost alături de noi de acasă.

Și, chiar dacă aventura noastră s-a încheiat…

Asia Express continuă”, a scris Gabi Torje în mesajul publicat după finală.

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