Mirela Vaida a ținut să lase un mesaj cel puțin surprinzător după ce internauții au judecat-o la Asia Express. Ce a avut de spus vedeta.

Mirela Vaida, reacție tranșantă după ce a fost pusă la zid de fani: „Reveniți-vă, că vă îmbolnăviți!”. De la ce a pornit totul | antena 1

Mirela Vaida a răbufnit pe rețelele sociale, după ce a fost criticată de unii internauți pentru votul acordat în cadrul emisiunii „Asia Express”. Prezentatoarea TV a publicat un mesaj tranșant pe contul său de Instagram, la InstaStory, în care le-a transmis celor nemulțumiți să își tempereze reacțiile. Decizia luată în competiție a stârnit discuții în mediul online, iar vedeta nu a rămas indiferentă la comentariile primite.

Mirela Vaida, reacție tranșantă după ce a fost pusă la zid de fani

Totul a pornit de la votul prin care Mirela Vaida și partenera sa, Oana Tomoiagă, au ales să trimită echipa formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă în cursa pentru ultima șansă. Alegerea lor a fost analizată de telespectatori, mai ales că, pe parcursul competiției, relațiile dintre concurenți și strategiile de joc au devenit subiecte intens dezbătute.

Nemulțumiți de decizia luată, unii fani și-au exprimat dezacordul în mediul online. Votul a generat reacții și comentarii, iar Mirela Vaida s-a trezit în centrul criticilor. În cele din urmă, prezentatoarea a decis să le răspundă celor care au judecat-o pentru alegerea făcută în cadrul show-ului.

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Ce mesaj le-a transmis Mirela Vaida celor care au criticat-o

Mirela Vaida a ales să își exprime punctul de vedere printr-un mesaj publicat la InstaStory, pe Instagram. Vedeta le-a transmis celor care au criticat-o: „Reveniți-vă, că vă îmbolnăviți!”. Replica sa directă a venit după valul de reacții provocat de votul din „Asia Express”.

Prezentatoarea a atras atenția asupra intensității cu care unii urmăritori au reacționat la decizia luată în competiție. A menționat de asemenea că hate-ul pe care îl primește atât ea cât și colegii săi din Asia Express, îi ajută să crească în mediul online, acolo unde lucrurile funcționează în acest fel.

Deciziile luate de participanți sunt adesea analizate și în afara emisiunii, unde opiniile publicului sunt împărțite. Cu toate acestea, Mirela Vaida a subliniat că pentru ea, competiția Asia Express s-a terminat și că astăzi, când se află acasă, alături de familie și merge în continuare la muncă, viața sa este complet normală.

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În cazul Mirelei Vaida, votul său a fost suficient pentru a declanșa discuții pe rețelele sociale. Prin reacția publicată pe Instagram, vedeta le-a răspuns celor care au criticat-o și a transmis un mesaj ferm în fața comentariilor primite.