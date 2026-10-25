Mirela Vaida și Oana au avut parte de un moment tensionat la Asia Express. Ce au avut să-și spună cele două concurente și ce s-a întâmplat pe traseu.

Mirela Vaida și Oana au avut parte de un moment tensionat la Asia Express. Ce s-a întâmplat la proba de puzzle | antena 1

Proba de puzzle de la Asia Express s-a transformat într-un adevărat test de răbdare pentru concurenți, iar pentru Mirela Vaida și Oana, misiunea a fost cu atât mai dificilă cu cât între ele au apărut tensiuni.

Mirela Vaida și Oana au avut parte de un moment tensionat la Asia Express

Cele două au încercat să descopere cum trebuie rezolvată provocarea, însă lucrurile nu au mers deloc așa cum și-ar fi dorit. În timp ce alte echipe căutau soluții pentru a avansa, nervii și-au spus cuvântul, iar neînțelegerile au devenit tot mai evidente.

Concurenții au fost nevoiți să rezolve un puzzle și să identifice locul în care trebuiau să ajungă pentru a realiza fotografia cerută. Pentru unele echipe, misiunea s-a dovedit complicată, iar timpul pierdut în căutări a pus și mai multă presiune asupra lor.

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Mirela Vaida a recunoscut că nu reușea să înțeleagă cum trebuiau îmbinate piesele și în ce direcție trebuia rotit puzzle-ul. Nici Oana nu era convinsă că rezolvau corect sarcina, iar colaborarea dintre cele două a început să fie afectată de stres.

Mirela Vaida și Oana, în conflict din cauza puzzle-ului

„Apăruse o tensiune între noi”, a povestit Oana despre momentul în care proba le-a pus răbdarea la încercare.

Cele două au continuat să analizeze piesele și să caute indicii, însă nu reușeau să ajungă la rezultatul dorit. La un moment dat, Mirela a observat un detaliu pe un tablou și a crezut că acela ar putea fi indiciul de care aveau nevoie. Oana și-a dat seama că partenera ei avea dreptate, dar a recunoscut că nu a vrut să admită imediat acest lucru.

Între timp, și celelalte echipe se confruntau cu dificultăți. Loredana și Ana au avut parte de propriile momente tensionate, iar Loredana a ajuns să-i spună partenerei sale: „Poți să taci, că nu mă concentrez”.

Valerie și Alex au reușit, în schimb, să termine primii proba de puzzle și au primit un avantaj de 15 minute. Cei doi au identificat rapid locația și au realizat fotografia cerută, în timp ce celelalte echipe încă încercau să găsească soluția.

Pentru Mirela Vaida și Oana, provocarea nu s-a încheiat însă odată cu puzzle-ul. În încercarea de a găsi locul potrivit, cele două au ajuns într-o fabrică, unde au încercat să obțină fotografia necesară. Numai că imaginile ieșeau negre, iar problema le-a făcut să se întrebe dacă aparatul foto funcționa corect.

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Frustrarea a crescut pe măsură ce încercările nu dădeau rezultate. „Ce aparat ne-ați dat? Nene, n-au ieșit nimic!”, a reacționat Mirela, vizibil nemulțumită.

Proba s-a dovedit astfel o încercare serioasă pentru concurente, care au fost nevoite să gestioneze atât dificultățile misiunii, cât și tensiunea apărută între ele.