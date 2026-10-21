Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au câștigat imunitatea la Asia Express. Reacția savuroasă a celor două concurente

După o luptă în care au oferit tot ce au putut, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au câștigat imunitatea la Asia Express.

Mirela Vaida și Oana au răsuflat ușurate la Asia Express, după ce au câștigat imunitatea și au scăpat de emoțiile cursei pentru ultima șansă.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au câștigat imunitatea la Asia Express

După o etapă plină de tensiune, în care au ajuns să creadă că vor fi nevoite să lupte pentru a rămâne în competiție, cele două au avut parte de o surpriză care le-a schimbat complet starea de spirit. Bucuria a fost atât de mare, încât Mirela Vaida a vrut să sărbătorească pe loc.

„Hai să facem paranghelie!”, a exclamat concurenta, care nu și-a mai putut ascunde entuziasmul.

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Pentru Mirela Vaida, experiența Asia Express s-a transformat într-un adevărat carusel de emoții. Vedeta a recunoscut că trăiește fiecare moment la intensitate maximă și că, atunci când se lasă purtată de instincte, îi este greu să își mai pună limite. Imunitatea obținută alături de Oana a venit după o perioadă în care presiunea competiției și teama de eliminare au apăsat puternic asupra lor.

„Eu așa fac cunoștință cu toată lumea. Sunt ca un copil care intră într-o cursă, nu mai am limite. Că am vârsta asta pe care o am, e clar că n-am învățat nimic de la ea. Instinctele mele sunt mai puternice decât orice rațiune. Dacă îmi zice cineva să vorbesc mai încet, urlu”, a mărturisit Mirela Vaida.

Mirela Vaida, copleșită de emoții după câștigarea imunității

Concurenta a povestit că, în seara precedentă, ajunsese la careu extrem de supărată, după o cursă pe care a descris-o drept o luptă pe viață și pe moarte. Deși ea și Oana au făcut tot ce le-a stat în putință, erau convinse că vor ajunge în cursa pentru ultima șansă.

„Cum o iau razna lucrurile, e incredibil! Un carusel de emoții pe care n-am învățat să le cunosc”, a spus aceasta, explicând cât de imprevizibilă poate fi competiția.

Mirela Vaida le-a mulțumit celor din jur și a recunoscut că știe că uneori reacțiile sale pot fi exagerate. Chiar dacă încearcă să lucreze la acest aspect, vedeta consideră că nebunia frumoasă a competiției reprezintă una dintre cele mai importante experiențe din viața sa, după familie.

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La rândul ei, Oana a dezvăluit că se pregătise deja pentru ce era mai rău și își pusese chiar și tricoul de plecare.

Victoria lor a venit însă cu dezamăgire pentru Loredana, care a recunoscut că și-ar fi dorit ca echipa sa să obțină imunitatea. Cu toate acestea, ea le-a felicitat pe cele două și a spus că rezultatul le va ambiționa să lupte în continuare.

Pentru Mirela Vaida și Oana, imunitatea înseamnă un moment de respiro într-o competiție în care fiecare minut poate schimba totul.