Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, petrecere pe cinste alături de Gabi Torje și Alin Alexuc. Cum s-au distrat | VIDEO

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au petrecut alături de Gabi Torje și Alin Alexuc, după câștigarea marelui premiu de la Asia Express. Cei patru au luat masa împreună, au cântat și au dansat.

Bucurie, voie bună și o seară petrecută alături de prieteni! Mirela Vaida și Oana Tomoiagă s-au întâlnit cu Gabi Torje și Alin Alexuc la un restaurant, unde au sărbătorit împreună. Cei patru s-au bucurat de o masă pe cinste, au cântat, au dansat și au profitat de ocazie pentru a petrece câteva momente frumoase împreună.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, petrecere pe cinste alături de Gabi Torje și Alin Alexuc. Cum s-au distrat

În acest sfârșit de săptămână, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au avut parte de o seară specială, petrecută în compania lui Gabi Torje și Alin Alexuc.

Întâlnirea a fost una cu atât mai specială cu cât Gabi Torje și Alin Alexuc au avut un motiv de sărbătoare. Cei doi au câștigat marele premiu Asia Express.

Articolul continuă după reclamă

Oana Tomoiagă a publicat o fotografie în care apare alături de Mirela Vaida, Gabi Torje și Alin Alexuc. Dincolo de masa luată la restaurant, distracția nu a lipsit. Cei prezenți au cântat, au dansat și s-au bucurat de muzică și de compania prietenilor.

Nu au lipsit nici glumele. Oana Tomoiagă a făcut haz de faptul că Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat marele premiu și au decis să își scoată prietenii în oraș pe banii câștigați.

„Dacă tot au câștigat marele premiu, Torje și Alexuc ne-au scos și pe noi în oraș, din banii câștigați! 🤣😂🏆”, a scris Oana Tomoiagă în descrierea fotografiei în care i-a etichetat pe Alin Alexuc, Gabi Torje, Mirela Vaida.

Deși în timpul competiției nu au lipsit contrele, tachinările și momentele tensionate dintre ei, se pare că toate au rămas în urmă. Dacă atunci au existat și discuții în contradictoriu, acum lucrurile stau cu totul altfel.

Gabi Torje, Alin Alexuc, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au demonstrat că pot păstra o relație apropiată și după încheierea competiției.

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express 2026

Gabi Torje și Alin Alexuc sunt marii câștigători ai sezonului 9 Asia Express. Cei doi au reușit să ajungă până la capătul competiției și să obțină victoria în urma unei aventuri care le-a pus la încercare rezistența fizică și psihică.

Pe parcursul traseului, echipa a trecut prin numeroase probe și situații neprevăzute. Cei doi au fost nevoiți să se adapteze rapid, să găsească soluții și să își păstreze concentrarea chiar și în momentele dificile.

Gabi Torje a transmis un mesaj emoționant după ce a câștigat Asia Express 2026, alături de Alin Alexuc. Fostul fotbalist a vorbit despre experiența trăită pe Drumul Mătăsii și le-a mulțumit tuturor celor care au făcut posibilă aventura de la Antena 1. Acesta a recunoscut că participarea la emisiune a fost mult mai dificilă decât își imaginase înainte de plecare.

„S-a terminat finala. Și abia acum încep să realizez ce a însemnat, de fapt, experiența asta.

Când am plecat în Asia Express, îmi imaginam că va fi greu, intens, imprevizibil… dar realitatea a fost de 100 de ori mai mult decât mi-am imaginat.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă această experiență. Unei echipe de peste 200 de oameni care muncește enorm, de multe ori departe de lumina reflectoarelor, pentru ca noi să vedem, acasă, câteva ore de televiziune.

Mona Segall, Robert, Cătălin, Andrei ,Ioana, Roxana, oamenii din spatele camerelor care fac totul să fie atât de frumos pentru noi.

Irina Fodor, pentru căldura, energia și susținerea pe care ni le-ai oferit la fiecare careu și la fiecare pupitru. Pentru toate momentele în care ne-ai ținut în suspans și ne-ai făcut să simțim fiecare etapă la maximum.

Marius, cameramanul nostru, și Teo, reporterul nostru, pentru că ați fost acolo în fiecare moment. Și pentru că, de multe ori, ceea ce vedem noi la televizor reprezintă poate 10% din munca, efortul, dedicarea și sacrificiul care există în spatele acestei emisiuni.

Mulțumesc întregii echipe tehnice, tuturor oamenilor din spatele camerelor, celor care au alergat, au filmat, au montat, au organizat, au rezolvat și au făcut posibil ca fiecare zi să existe.

Și le mulțumesc tuturor oamenilor pe care i-am întâlnit pe traseu, celor care ne-au ajutat, ne-au deschis uși, ne-au oferit o mână de ajutor și au făcut ca această aventură să fie și mai specială.

Plec din Asia Express cu mult mai mult decât credeam că voi lua cu mine. Am învățat despre oameni, despre limite, despre răbdare, despre mine și despre cât de multe poți face atunci când ești pus în situații în care nu mai ai confortul de acasă.

Am cunoscut oameni pe care nu îi voi uita și am trăit momente pe care probabil nu le voi putea povesti niciodată suficient de bine.

Indiferent de rezultat, pentru mine această experiență a fost o lecție, o aventură și o amintire pe care o voi purta mult timp cu mine.

Mulțumesc, Asia Express, pentru această șansă. Mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din povestea asta și tuturor celor care ne-au urmărit, ne-au susținut și au fost alături de noi de acasă.

Și, chiar dacă aventura noastră s-a încheiat…

Asia Express continuă”, a scris Gabi Torje în mesajul publicat după finală.

Citește și: Alin Alexuc, declarație neașteptată despre Mirela Vaida, după Asia Express: „O dăm la canibali ca să scăpăm de ea”