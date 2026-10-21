Oana Tomoiagă, mesaj neașteptat pentru Loredana și Ana înaintea nominalizării la Asia Express. Ce le-a transmis

Oana Tomoiagă a lăsat un mesaj neașteptat pentru Loredana și Ana, chiar înainte ca echipele desemnate să plece în cursa pentru ultima șansă. Ce s-a întâmplat.

Oana Tomoiagă le-a transmis un mesaj special Loredanei și Anei înainte de nominalizările de la Asia Express.

Oana Tomoiagă, mesaj neașteptat pentru Loredana și Ana înaintea nominalizării la Asia Express

Într-un moment în care voturile au devenit tot mai greu de dat, iar prieteniile formate pe Drumul Asiei sunt puse la încercare, concurenta a vorbit cu apreciere despre cele două fete și a recunoscut că deciziile din această etapă sunt mai dificile ca oricând.

Pe măsură ce competiția se apropie de final, fiecare vot poate schimba soarta unei echipe. Concurenții trebuie să aleagă între relațiile construite pe parcursul aventurii și strategia care îi poate ajuta să rămână în concurs. Pentru Oana, însă, legăturile create cu ceilalți participanți cântăresc mult, iar acest lucru s-a văzut și în mesajul transmis Loredanei și Anei.

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„Noi te-am cunoscut aici, ești de pus la rană, iar fetele sunt deosebite”, a spus Oana, exprimându-și aprecierea pentru oamenii alături de care a trăit experiența Asia Express.

Oana Tomoiagă, despre cât de greu a devenit să voteze la Asia Express

În această etapă a competiției, nominalizările au scos la iveală diferențele dintre strategiile echipelor. Unele au ales să voteze în funcție de afinitățile personale, în timp ce altele au privit lucrurile din perspectiva jocului. Maya a explicat că ea și Mirela Retegan au preferat să nu se gândească la strategii și să voteze în funcție de relațiile pe care le-au construit.

De cealaltă parte, Maurice Munteanu și Connie au încercat să își păstreze locul în competiție, iar voturile primite au generat discuții între concurenți. Loredana a mărturisit că se aștepta să fie nominalizată de Mirela Retegan, în timp ce Valerie a vorbit despre importanța strategiei în acest punct al concursului.

Oana a explicat, la rândul său, de ce nu i-ar fi fost ușor să voteze împotriva lui Maurice și Connie. Ea a vorbit despre compatibilitatea pe care a simțit-o cu cei doi și despre apropierea creată în timpul aventurii.

Pentru concurenți, situația devine din ce în ce mai complicată: echipele rămase sunt puternice, iar plecarea oricăreia dintre ele poate reprezenta atât o pierdere emoțională, cât și un avantaj în competiție.

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Mesajul Oanei pentru Loredana și Ana a arătat că, dincolo de voturi și calcule, aprecierea și respectul rămân importante. Într-o competiție în care presiunea crește de la o etapă la alta, relațiile construite pe Drumul Asiei continuă să conteze, chiar și atunci când concurenții sunt nevoiți să ia decizii dificile.