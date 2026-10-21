Raluca Bădulescu a izbucnit în lacrimi când Irina Fodor i-a dat o veste neașteptată, la Asia Express. Ce a emoționat-o

Raluca Bădulescu a început să plângă la Asia Express în fața tuturor concurenților. Ce s-a întâmplat și ce i-a spus Irina Fodor.

Raluca Bădulescu a fost copleșită de emoții la Asia Express, după ce a aflat că drumurile sale și ale colegilor de echipă, Maurice Munteanu și Connie, se despart.

Raluca Bădulescu a izbucnit în lacrimi când Irina Fodor i-a dat o veste neașteptată, la Asia Express

Momentul a fost unul dificil pentru vedetă, care s-a atașat de oamenii alături de care a trăit aventura din China și nu și-a putut ascunde tristețea. La final, aceasta le-a mulțumit tuturor celor care au primit-o în competiție și a mărturisit că experiența a însemnat enorm pentru ea.

„Îl desparți, trioul?”, a întrebat Raluca, vizibil afectată de perspectiva despărțirii.

Articolul continuă după reclamă

Vedeta a ținut să le transmită colegilor săi un mesaj emoționant, în care le-a vorbit despre cât de mult a însemnat pentru ea participarea la Asia Express. Deși aventura a venit cu provocări, oboseală și momente tensionate, Raluca a spus că a fost fericită în fiecare secundă petrecută alături de Maurice și Connie.

„Vă iubesc de nu mai pot, pisicilor, și vă iubesc pe toți. Vă mulțumesc că m-ați primit în acest sezon. Într-o zi, o să fiu cea mai concurentă dintre toți”, a spus ea, cu emoție.

Raluca Bădulescu: „Asia Express este cea mai frumoasă experiență din viața mea”

Dincolo de tristețea despărțirii, Raluca Bădulescu a vorbit deschis despre impactul pe care competiția l-a avut asupra sa. Vedeta a dezvăluit că, înainte de a veni în Asia Express, trecuse printr-o perioadă mai dificilă din punctul de vedere al sănătății. În acest context, experiența din concurs a ajutat-o să descopere o stare de fericire pe care a apreciat-o cu atât mai mult.

„Asia Express este cea mai frumoasă experiență din viața mea. În familia Asia Express, aici sunt cea mai fericită. Vă mulțumesc enorm, mă înclin. Mulțumesc! Succes, vă ador. Să câștige Maurice și Connie”, a transmis aceasta.

Raluca a avut numai cuvinte de laudă pentru cei doi colegi alături de care a împărțit această aventură. „Maurice și cu Connie sunt o pereche incredibilă, oricum ar fi fost, am fost fericită în fiecare secundă cu ei”, a mai spus vedeta.

Citește și: Imagini cu Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, pe vremea când erau asistente păcătoase și aveau propria emisiune! Poze din arhivă

La rândul său, Connie a fost impresionată de moment și a recunoscut că emoțiile au copleșit-o. „M-a impresionat enorm, mi-au dat și lacrimile, dar, din păcate, ne despărțim”, a mărturisit ea.

Irina Fodor a remarcat, de asemenea, că Raluca a încercat să îi ajute pe cei din jur mai mult decât să îi încurce și că experiența nu a fost una ușoară.

Între timp, Maurice a precizat că echipa sa a ajuns pe locul al treilea, ceea ce însemna că el și Connie nu intrau în cursa pentru ultima șansă. Pentru Raluca, însă, momentul a rămas unul încărcat de emoție, marcat de recunoștință și de legăturile create în timpul competiției.