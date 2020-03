Aseară, când show-ul a fost lider de piață, Alex Abagiu și Radu au câștigat amuleta și imunitatea la Asia Express- Drumul Comorilor

Alex Abagiu și Radu au fost primul cuplu care, după o zi grea, au ajuns la ultimul punct de control. Cei doi au câștigat imunitatea, o noapte de cazare la hotel și garanția că pentru ei Asia Express va continua: ”A fost o bucurie enormă, pentru că am tras foarte tare toată ziua. Mai mult decât orice, imunitatea asta este imposibilitatea celorlalți de a ne vota în cursa pentru ultima șansă”.

A doua ediție a etapei cu numărul cinci a clasat Asia Express - Drumul Comorilor din nou ca lider de piață pe toate categoriile de public. Cel mai dur reality-show a ținut în fața televizoarelor aproape 1.800.000 de telespectatori la nivel național, în minutul de maximă audiență, de la 20:49. În intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea, 20:00 – 23:59, Asia Express a fost lider de piaţã la nivelul tututor categoriilor de public. Astfel, pe publicul comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, Antena 1 a condus cu o medie de 8,8 puncte de rating și 23.9% cotă de piață, fiind urmată de Pro TV cu 8,1 puncte de rating și 21,9 procente din cota de piață. Şi la nivelul publicului din mediul urban, Antena 1 a condus topul audienţelor, întregistrând un rating mediu de 7,2 puncte şi 16,7% cota de piaţã, în vreme Pro TV înregistra atunci doar 6,6 puncte de rating şi 15,3 procente din cota de piaţã. Și la nivelul întregii țări, cei mai mulți telespectatori au ales să urmărească cel mai dur reality-show, astfel că Asia Express- Drumul Comorilor a fost lider de audiență cu o medie de 7,4 puncte de rating și 16.9 cota de piață, în vreme ce Pro TV se clasa din nou pe poziţia secundã cu o medie de 7,3 puncte de rating și 16,6% cota de piață.

Prima probă a ediției de luni seară a părut o misiune imposibilă din cauza temperaturilor ridicate din Filipine: ”Simțeam cum mă tumefiez la față, pentru mine asta a fost cea mai grea probă de până acum. Am simțit că nu mai pot respira. Nu știam dacă e din cauza căldurii sau a astmului”, a mărturisit Răzvan Fodor. Vedetele au tăiat trestie de zahăr, au pregătit patupat (deserturi tradiționale filipineze) și au convins localnicii să le servească alături de ei. Calificarea la amuletă a fost stabilită de o probă a atenției, iar o cursă cu caleașca în care echipele au încercat să rețină toate detaliile și informațiile primite în timpul plimbării a fost definitorie. Alex Abagiu și Radu, Maria Buză și Lia Bugnar, Adda și Cătălin au fost cele trei cupluri ce s-au calificat și au luptat cot la cot pentru 1000 de Euro și un avantaj în cursă. Proba amuletei a fost una de anduranță, iar vedetele au lucrat în echipă încercând să destabilizeze adversarii: ”Ne sunt testate multe abilități: puterea în brațe, forța, rapiditatea, memoria”, au fost de părere concurenții. La final, echipa de băieți a fost și cea care a învins: ”Am mai câștigat o amuletă! Avem un record de trei jucate, trei câștigate!”, au spus Radu și Alex. După alte două misiuni fizice, în care una a impus ca vedetele să care 15 kilograme de lut, iar cealaltă i-a provocat să ajute localnicii dintr-un sat de pescari la treburile zilnice, spălat de rufe sau curățatul bărcilor, vedetele au pornit într-o cursă plină de adrenalină spre ultimul punct de control.

Alex Abagiu și Radu au fost prima echipă ajunsă la Gina Pistol, motiv pentru care cei doi și-au adjudecat avantajul unei nopți de cazare la hotel, dar vor fi și imuni în ceea ce privește cursa pentru ultima șansă, difuzată de Antena 1 în această seară, de la 20:00. Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, prima echipă ce a adjudecat imunitatea etapei, vor răsufla și ele ușurate, pentru că au garanția continuării competiției.