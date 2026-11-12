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Alex Gîlcă, cu lacrimi în ochi în seara finalei Asia Express. Ce s-a întâmplat când era alături de Valerie Lungu și prietenii lor

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au urmărit marea finală Asia Express 2026 alături de prieteni. Ce mesaje emoționante a transmis concurentul după ultimul episod?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 12 Noiembrie 2026, 08:42 | Actualizat Joi, 12 Noiembrie 2026, 08:45
Alex Gîlcă, cu lacrimi în ochi în seara finalei Asia Express. Ce s-a întâmplat când era alături de Valerie Lungu și prietenii lor | Antena 1
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Marea finală Asia Express 2026 a fost difuzată aseară, 11 noiembrie, iar telespectatorii au aflat ce echipă a reușit să câștige marele trofeu de pe Drumul Mătăsii.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, copleșiți de emoții după marea finală Asia Express 2026

Două echipe s-au luptat până în ultima clipă pentru victorie: Valerie Lungu și iubitul ei, Alex Gîlcă, respectiv Gabi Torje și Alexuc. Competiția a fost una strânsă, iar în mai multe momente, cele două echipe s-au aflat la doar câteva secunde distanță una de cealaltă.

Deși ambele echipe au dat tot ce au avut mai bun pentru a ajunge primele la final, numai una a reușit să câștige trofeul sezonului 9.

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Pentru a urmări împreună ultimul episod al competiției, Valerie și Alex au organizat o seară specială chiar la ei acasă. Cei doi și-au invitat prietenii pentru a retrăi, alături de ei, unul dintre cele mai emoționante momente ale experienței Asia Express.

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Ce mesaj a transmis Alex Gîlcă după marea finală Asia Express 2026

Revederea imaginilor din competiție a venit la pachet cu multe emoții pentru cei doi concurenți. Alex Gîlcă a publicat un mesaj în care a vorbit despre sentimentele trăite în timpul difuzării finalei și despre cât de mult a însemnat pentru el și Valerie întreaga experiență. Partenera sa a repostat mesajul în secțiunea Story a contului personal de Instagram.

„Chiar dacă am filmat acest show cu ceva timp în urmă, să urmărim aceste momente ne-a adus înapoi foarte multe sentimente. Inima mea s-a strâns, iar ochii mi s-au umplut de lacrimi și, brusc, sunt acolo din nou, ținându-mă de aceeași speranță și frică. Este imposibil să explicăm în totalitate ce am trăit pe parcursul celor 54 de zile. Aș vrea să împărtășesc cu voi, dar cuvintele nu sunt suficiente. Doar noi știm cum fiecare pas ne-a dus mai departe și cât de profund ne-am dorit marele premiu. Încă doare, pentru că a însemnat atât de mult pentru noi”, a transmis Alex.

Concurentul a revenit cu un al doilea mesaj, în care a vorbit despre dezamăgirea de a fi ajuns atât de aproape de marele premiu, fără să reușească să încheie competiția așa cum și-ar fi dorit.

„Oricine și-a dat întreaga inimă pentru un vis știe cât de mult doare să fii atât de aproape și, totuși, să-ți alunece printre degete. După ce timp de 54 de zile am oferit tot, este greu să acceptăm că nu am încheiat această călătorie așa cum am fi sperat. Am revăzut momentele, întrebându-ne ce am fi putut face diferit și sperând că, oferind ceea ce ai mai bun, este suficient. Poți să fii mândru de cât de departe ai ajuns, dar tot să plângi din cauza asta. În clipele acestea simțim ambele sentimente. Mulțumim tuturor celor care au crezut în noi și care au împărtășit această călătorie cu noi”, a mai scris concurentul.

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Valerie Lungu și Alex Gîlcă, un parcurs plin de provocări la Asia Express

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au avut parte de o experiență intensă în sezonul 9 al emisiunii Asia Express.

Pe parcursul celor 54 de zile, cei doi au trecut prin numeroase probe dificile, momente tensionate și situații neprevăzute, însă au continuat să lupte pentru a ajunge cât mai departe în competiție.

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Chiar dacă nu au plecat acasă cu marele trofeu, experiența de pe Drumul Mătăsii a rămas una importantă pentru amândoi. Mesajele publicate după difuzarea finalei arată cât de mult au însemnat pentru ei această aventură și visul pentru care au luptat până în ultima clipă.

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