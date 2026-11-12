Alin Alexuc, mesaj emoționant după ce a câștigat Asia Express 2026. Ce a transmis: „Doi prieteni, un singur vis”

La scurt tip după ce a câștigat marea finală a emisiunii Asia Express, alături de Gabi Torje, Alin Alexuc i-a surprins pe fani cu un mesaj emoționant.

După mii de kilometri parcurși, aventura de pe Drumul Mătăsii a ajuna la final și trofeul a mers la echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc. Pe locul doi s-au clasat Valerie Preda și Alex Gîlcă. Ultima ediție a fost una cu adevărat spectaculoasă și a ținut telespectatorii cu sufletul la gură. Descoperă ce mesaj emoționant a transmis Gabi Torje, la scurt tump după ce a câștigat Asia Express.

Alin Alexuc, mesaj emoționant după ce a câștigat Asia Express 2026 alături de Gabi Torje. Ce a transmis sportivul

În ediția dni 11 noiembrie 2026, marea finală a emisiunii Asia Express a adus numeroase misiuni și provocări pentru echipele finaliste. Cu multă ambiție, concurenții au luptat cu toată forța pentru a reuși să câștige trofeul. La final, cele două echipe au ajuns la Irina Fodor, însă doar una a fost câștigătoare.

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„Perla Shanghai-ului este a voastră! Sunteți câștigătorii sezonului 9 Asia Express!”, a fost vestea primită cu multă surprindere și bucurie de către Alin Alexuc și Gabi Torje, care au demonstrat, încă o dată, că au stofă de campioni.

La scurt timp după ce au devenit câștigătorii de pe Drumul Mătăsii, Alin Alexuc a transmis un mesaj extrem de emoționant.

„Doi prieteni, un singur vis și o victorie pe care o vom purta mereu în suflet. Mulțumesc pentru tot! ❤️ Am trăit împreună aventura vieții noastre și am ajuns până la capăt! Asia Express – Sezonul 9, o poveste pe care nu o vom uita niciodată! 🏆❤️#asiaexpress #shanghai #china”, a fost mesajul publicat de Alin Alexuc pe pagina sa oficială de Instagram.

Așa cum era de așteptat, nu a durat mult și fanii au transmis mii de aprecieri și sute de mesaje pentru ecihpa câștigătoare: „Felicitari oameni frumoși ❤️🔥 s-a vazut ca peste sportivii ce sunteți, sunteti si oameni”, „Bineeeee, adevărați campionii, am plâns, am ras odată cu voi, sunteți minunați, respect maxim! Felicităriiiii🙏❤️”, „Cei mai faini oameni! Bravoooo băiețiiiiiii😍🫶😎😎”, „Felicitari baieeeti!👏👏 Pot spune ca ati fost cea mai buna echipa din istoria Asia Express!💪💪”, „Bravo baietii ,ați meritat din plin . Felicitări și cameramanilor care au ținut pasul cu voi!”, „Felicitări campionilor!!👏👏👏”, „si inca un trofeu si o medalie de aur! felicitari baieti 🙌”, „Felicitări 🙏 mari campioni 🔝🔝🔝🔝Nr 1 🤍♥️🤍♥️🤍♥️🤍♥️Bravo băieții 😇😇😇😇🥳🥳🥳🥳”, iată doar o parte din numeroasele reacții transmise de fanii celor doi.

Alin Alexuc și Gabi Torje a fost una dintre cele mai apreciate și îndrăgite echipe de la Asia Express, cei doi sportivi demonstrând că sunt extrem de puternici, ambițioși și rapizi.