Asia Express, 15 noiembrie 2021. Adriana Trandafir și Maria Speranța s-au certat la proba eșarfelor orientale

Ultima zi din Iordania a venit cu o mulțime de surprize pentru cele cinci echipe rămase în cursa de pe Drumul Împăraților. Lidia Buble și Estera au strâns cele mai multe nestemate pe traseu și au primit pașaportul pentru Israel.

Cuza & Emi, Cosmin & Eliza Natanticu, Mihai Petre & Elwira, Adriana Trandafir și Maria Speranța sunt cei care au pornit în Cursa pentru Ultima Șansă. Cuplurile de vedete au trecut printr-o primă probă a zilei, care le-a testat e răbdarea, dexteritatea și rezistența.

Surpriza a fost și mai mare când au ajuns la cea de-a doua misiune a ediției 35 din Asia Express. Concurenții au fost provocați să învețe să își pună keffiyeh iordaniană pe cap în șase moduri diferite.

Adriana Trandafir și Maria Speranța și-au adresat replici dure la proba eșarfei orientale

Dacă pentru beduini și oamenii acestor locuri keffiyeh iordaniană este doar o rutină zilnic, concurenții s-au confruntat cu dificultăți în realizarea probei. Echipele au învățat foarte greu să facă cele șase modele, iar certurile și replicile dure nu au întârziat să apară.

Adriana Trandafir și Maria Speranța s-au certat pentru că nu reușeau să realizez un model al eșarfei iordaniene nici la repetiții.

„Mama, ți-am zis să mai repetăm!”, i-a spus tânăra.

„Măi, ce mi-ai spus? Termină cu chestia asta. Ce mi-ai zis? Ce am greșit? Spune-mi ce am greșit. Ce vrei? Ce să repetăm? Da, mă. Bine! Din cauza mea am pierdut”, a spus Adriana Trandafir, vizibil nervoasă.

„Eu nu sunt nervoasă. Tu ești nervoasă. Nu vrei să ne și omorâm pentru chestia asta”, a mai adăugat ea.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților, de la Antena 1

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și Antena PLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil integral și exclusiv pe Antena PLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.