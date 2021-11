Asia Express, 15 noiembrie 2021. Cine a fost eliminat. Echipa formată din Adriana Trandafir și Maria Speranța a părăsit competiția

Eliza & Cosmin Natanticu, Cuza & Emi, Mihai Petre & Elwira, Adriana Trandafir și Maria Speranța au obținut cele mai puține nestemate și s-au calificat la Cursa pentru Ultima Șansă din Iordania.

Irina Fodor a anunțat echipa care va merge în ultima etapă din Asia Express, iar la scurt timp le-a dezvăluit concurenților faptul că în ediția 35 a sezonului 4 de pe Drumul Împăraților o echipă riscă să fie eliminată.

Încă de la primele ore ale zilei, cele patru echipe au pornit încrezători spre îndeplinirea primei probe. Temperaturile ridicate, efortul fizic și motivația au jucat un rol important în clasamentul de la finalul zilei.

Adriana Trandafir și Maria Speranța au părăsit Asia Express în etapa nouă a competiției

Concurenții au avut parte de misiuni incredibile și de experiențe unice în ediția 35 a sezonului 4 din Asia Express. Echipele au dat tot ce au putut pe traseu pentru a rămâne în competiția de pe Drumul Împăraților.

Vedetele au simțit adrenalina la cote maxime și au luptat cu toate armele În Cursa pentru Ultima Șansă. Adriana Trandafir și Maria Speranța au dovedit în cele opt etape că sunt o echipă foarte puternică, însă oboseala și-a spus cuvântul în etapa nouă și au ajuns ultimele la Irina Fodor.

Cele două au așteptat cu nerăbdare să vadă culoarea nestematului. Momentul a fost unul emoționant când au aflat că pentru ele competiția se încheie în Iordania.

Concurentele au vorbit cu emoție despre experiența pe care au trăit-o împreună în aventura vieții lor, dar și despre colegii lor. Acestea și-au luat rămas bun de la celelalte echipe prin îmbrățișări și cuvinte frumoase.

„Este ireal că suntem aici. Nu sunt supărată că am ieșit, a fost o poveste extraordinară. În nouă etape ne-am depășit pe noi”, a spus Maria Speranța.

„Drumul nostru în Asia Express a semănat cu un curcubeu. (...) Trebuie să merg la psiholog pentru că mă vad numai în cursă.”, a dezvăluit Adriana Trandafir.

„Am intrat mamă-fiică, am ieșit mamă-prietenă. Am trecut prin multe lucruri. Aș vrea să mulțumesc echipei. A fost cea mai mare aventură la care am participat și aventura a fost fantastică datorită vouă. De la fiecare am învățat câteva personal și aș vrea să vă mulțumesc pe rând”, a mai adăugat ea.

„Este o echipă de care ne-am atașat. Pentru mine a fost destul de dificile. Eu cu Maria Speranța am făcut un pact de frați pe viață.”, a spus Emi cu lacrimi în ochi.

Lidia Buble & Estera, Mihai Petre & Elwira, Cosmin & Eliza Natanticu, Cuza & Emi sunt cele patru echipe care au primit pașaportul pentru Israel, ultima etapă din Asia Express - Drumul Împăraților.

