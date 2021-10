Asia Express, 27 octombrie 2021. Eliza Natanticu, cu lacrimi în ochi pe Drumul Împăraților. Ce lucru a îndurerat-o pe concurentă

Prima Cursa pentru Ultima Șansă din Georgia le-a adus celor trei echipe momente extrem de emoționante. Concurenții au început cu o probă care s-a bazat pe memoria vizuală, însă cea de-a treia misiune i-a pus într-o situație neașteptată.

Mihai Petre a trecut printr-o avalanșă de sentimente când a văzut în ce condiții grele trăiesc unii oameni din Georgia. De asemenea, Eliza Natanticu nu și-a mai putut stăpâni sentimentele și a început să plângă.

Eliza Natanticu, în lacrimi la Cursa pentru Ultima Șansă din ediția 25 a sezonului 4 Asia Express

În timp ce reproduceau ultima poză din plic, Cosmin și Eliza Natanticu au avut parte de un "musafir" adorabil, o cățelușă. Aceasta i-a ajutat pe concurenți să îndeplinească proba, fapt care i-a emoționat foarte tare.

"Mie mi se pare inexplicabil cum de câțelul ăsta nu a plecat de lângă noi. Deci cățelușa asta își dorea foarte tare un stăpân, cred că ne-a simțit pe noi și a venit după noi.", a explicat Eliza Natanticu.

Cei doi au terminat proba și au plecat să facă autostopul, însă nu au uitat de noua lor prietenă care i-a urmat îndeaproape: "Cățelușa numai după noi a stat, deci nu îmi venea să cred. Asta e mâna lui Dumnezeu, nu se poate așa ceva"

Citește și: Asia mai târziu, episodul 21. Cu ce echipă din sezonul 4 se aseamănă Cocuța și Bogdan Boantă, concurenții sezonului 2 Asia Express

Eliza Natanticu nu s-a putut abține din plâns atunci când a fost nevoită să părăsească cățelușa pentru a ajunge la următoarea probă, momentul fiind unul care a îndurerat-o. Concurenta a urcat în mașină și a izbucnit în lacrimi, însă Cosmin Natanticu a încercat să o liniștească.

"Această cățelușă cred că a simțit ceva din iubirea pe care le-o port eu animalelor și de asta s-a ținut așa după noi. Mi s-a rupt sufletul pentru că am abandonat-o, cum și eu am fost abandonată la rândul meu când am fost mică. Nu îmi place să las pe cineva în urma mea. (...) A fost trimisă de Dumnezeu. Aș fi luat-o acasă", a mai adăugat concurenta, cu lacrimi în ochi.

Pentru prima oară în Asia Express, Cosmin Natanticu nu s-a putut abține și a izbucnit în lacrimi în timp ce vorbea despre viața oamenilor pe care i-a văzut în ultima misiune din Asia Express: "Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce am văzut astăzi. Mi-a adus aminte cine sunt, de unde am plecat. Nu pot să mai vorbesc acum"

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 din Asia Express - Drumul Împăraților

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Citește și: Asia Express, 27 octombrie 2021. Prin ce moment dificil a trecut Mihai Petre la Cursa pentru Ultima Șansă. Ce l-a "marcat"

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și Antena PLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil integral și exclusiv pe Antena PLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.