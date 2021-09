Asia Express, 27 septembrie 2021. Cuza îl ironizează pe Mihai Petre: „Irina, nu mai am misiuni. Ce e organizarea asta?”

Concurenții noului sezon de la Asia Express 2021 au de făcut diferite probe pentru a ajunge cât mai departe în cursă. Iată că, pe lângă momentele de tensiune, concurenții au găsit și o modalitate să se destreseze. Cuza l-a ironizat pe Mihai Petre la autostop.

Cuza, despre Mihai Petre la Asia Express, sezonul 4, 27 septembrie. L-a ironizat la autostop

Iată că, Mihai Petre și-a făcut un renume pentru succesul pe care îl are în competiția Asia Express, atât la amulete, cât și la curse, acesta reușind să ajungă în timp record la Irina. Dar tot succesul poate veni la pachet și cu ironiile colegilor de emisiune.

Cuza a găsit oportunitatea de a râde puțin de el și, ajuns într-o mașină, către noua destinație, Mihai Petre a primit câteva glume din partea concurentului de la Noaptea târziu. Acesta a spus că Mihai deja ar fi ajuns la Irina de dinainte să înceapă cursa și că ar cere mai multe probe.

Desigur, totul a fost într-o notă inofensivă, doar pentru amuzamentul celor doi, plângându-se de succesul pe care soții Petre îl auîn Asia Express.

„Toți suntem în orașul acesta, mai puțin Mihai Petre care e deja la Irina. Mihai petre o trezește acum pe Irina și îi zice - Irina am ajuns, nu mai am misiuni, mai dați-mi misiuni. E abia ora 7. Am ajuns, nu este steagul pus, tu nu ești aici, ce e organizarea asta. Elwira, dacă nu ne dau misiuni mai grele, plecăm”, spune Cuza.

„Noi mergeam spre imunitate, imunitatea lui Mihai Petre, desigur”, mai spune Cuza, în mașină cu Emi, colegul său de echipă, pe drum spre noua locație.

„Nu știu cum face, dar ce face, face bine”, adaugă Emi de la Noaptea Târziu.

„Eu nu pot să spun ce am în gând, despre autostop. Nu te ia nimeni”, spune și Mihai Petre care nu auzise deloc conversația celor doi colegi de emisiune.

Despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților, de la Antena 1

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor. Aceștia se vor "lupta" pentru amuleta de 30.000 de Euro în cel de-al patrulea sezon Asia Express.

Cu un dolar pe zi, fără cazare, transport, sau mâncare, vedetele vor fi nevoite să treacă prin cele mai dure condiții, prin situații total neprevăzute care se vor schimba de la o zi la alta, dar și să își depășească limitele fizice și psihice.Traseul de pe Drumul Împăraților va începe în Turcia, iar cursa va continua în Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.