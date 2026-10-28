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Asia Express, 28 octombrie. Ce vezi diseară, în premieră: declarații neașteptate la careu, înainte de Cursa pentru Ultima Șansă

Tensiuni și declarații neașteptate la careu, înainte de Cursa pentru Ultima Șansă de la Asia Express. Concurenții se pregătesc pentru o probă decisivă în China.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 15:05 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 15:07
Asia Express, 28 octombrie. Ce vezi diseară, în premieră: declarații neașteptate la careu, înainte de Cursa pentru Ultima Șansă | Antena 1
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Tensiunile ating un nou nivel la „Asia Express – Drumul Mătăsii”! Diseară, concurenții se pregătesc pentru o nouă provocare decisivă, în care emoțiile, strategiile și rivalitățile ar putea schimba complet clasamentul. Irina Fodor va anunța ce echipă a câștigat imunitatea și s-a calificat automat în etapa a noua, dar și care sunt echipele nevoite să lupte în Cursa pentru Ultima Șansă.

Declarații neașteptate la careu, înainte de Cursa pentru Ultima Șansă, diseară la Asia Express

Înainte de startul competiției, la careu, concurenții au trecut prin momente încărcate de emoție. Scrisorile primite de la cei dragi au lăsat urme adânci, iar amintirea mesajelor i-a făcut pe unii dintre ei să vorbească despre cât de mult contează sprijinul familiei într-o asemenea aventură. Totuși, atmosfera emoționantă nu a șters tensiunile acumulate pe parcursul competiției. Voturile și alegerile făcute de concurenți au reaprins spiritele, iar declarațiile au scos la iveală nemulțumiri și temeri.

„Cureaua este foarte strânsă, suntem în stage-ul cu numărul 8. Ieri am avut parte de un moment foarte emoționant”, a remarcat una dintre concurente.

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Pe măsură ce competiția se apropie de final, fiecare decizie cântărește tot mai mult. Concurenții știu că un avantaj poate face diferența dintre continuarea aventurii și eliminare, iar relațiile dintre echipe sunt puse la încercare. Înainte de a afla cine va intra în cursa pentru ultima șansă, participanții au făcut declarații care arată cât de apăsătoare a devenit această etapă.

Cursa pentru Ultima Șansă ajunge în cel mai mare mall din lume, la Asia Express

Etapa a opta a emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii” se încheie diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o cursă pentru ultima șansă care îi va purta pe concurenți în Yiwu, unul dintre cele mai importante centre comerciale ale Chinei.

Echipele vor ajunge în cel mai mare mall din lume, unde vor trebui să își demonstreze abilitățile de negociere, creativitatea și spiritul antreprenorial. Într-o zi în care fiecare minut contează, concurenții vor trece de la promovarea produselor la crearea propriilor branduri, într-o serie de misiuni care le vor pune la încercare atât ingeniozitatea, cât și capacitatea de a lucra sub presiune.

La finalul cursei, una dintre echipe riscă să părăsească definitiv competiția. Cine va obține un avantaj decisiv și cine va ajunge în pericol de eliminare, telespectatorii vor afla în ediția din această seară pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

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