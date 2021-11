Asia Express, 8 noiembrie 2021. Eliza Natanticu a făcut senzație cu vocea sa în Iordania. Vizitatorii de la Petra au filmat-o

Ediția 31 a sezonului 4 din Asia Express a început cu gânduri pozitive pentru cele cinci echipe rămase în cursa de pe Drumul Împăraților. Concurenții au fost nevoiți să plece spre Cetatea Petra de la primele ore ale dimineții.

Pentru a ajunge cât mai repede la Irina Fodor, cuplurile de vedete au fost nevoite să treacă o „probă de foc”. Așadar, acestea au plecat să facă rost de bilete pentru a primi acces în Cetate.

Concurenții s-au minunat de locul spectaculos în care au ajuns și au admirat priveliște. De asemenea, Eliza Natanticu s-a decis să cânte pe drum spre următoarele probe din Iordania, iar momentul său a fost de-a dreptul memorabil.

„Încă de când am intrat, mi s-a părut că locul ăla dă o energie”, a spus Cosmin Nanaticu.

Eliza Natanticu, vocea care a întors toate privirile vizitatorilor de la Cetatea Petra

Eliza Natanticu a continuat să cânte tot drumul, iar Cosmin Natanticu nu s-a lăsat mai prejos și a acompaniat-o cu vocea lui.

„Gata, Lizi. Ne-am făcut destul de râs”, i-a spus concurentul soției sale, în glumă.

Vocea concurentei i-a încântat pe vizitatorii de la Cetatea Petra, care au filmat momentul senzațional. Eliza Natanticu s-a bucurat de un real succes și a retrăit cele mai frumoase clipe din viața sa.

„Am văzut că avem ceva de mers și am zis să îmi ocup cu ceva timpul. Am început să cânt și am avut și ceva spectatori, care m-au filmat. M-am și emoționat, îmi era dor să am și eu oamenii mei, să cânt și eu”, a spus soția lui Cosmin Natanticu.

„M-au luat emoțiile, iubire. N-am mai cântat de mult”, i-a mai zis ea coechipierului său.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 4 Asia Express - Drumul Împăraților, de la Antena 1

Sezonul 4 al emisiunii Asia Express este supranummit Drumul Împăraților și le duce pe cele nouă echipe într-o aventură de senzație în Turcia, Georgia, Iordania și Israel, punctul decisiv al cursei.

Irina Fodor, prezentatoarea Asia Express, îi coordonează și le este alături concurenților în cel mai spectaculos reality show al toamnei. Alături de ea pe Drumul Împăraților sunt Oase și Marius Damian, cei care le aduc telespectatorilor Antena 1 cele mai spectaculoase povești din locurile pe care cele nouă echipe le străbat.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele nouă echipe care au plecat în aventura vieții lor.

Solicitant și presărat cu situații neprevăzute, show-ul toamnei prezintă publicului și imagini de culise, disponibile în mediul online. "Jurnal de Asia" este o mini-serie de episoade making of în care fanii Asia Express au șansa să vadă cum se construiește un show de anvergura acestuia. Susținut de Superbet, "Jurnal de Asia" aduce în fiecare miercuri episoade exclusive pe a1.ro și Antena PLAY.

În plus, pentru a înțelege trăirile concurenților și motivațiile lor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au gândit formatul "Asia mai târziu", show disponibil integral și exclusiv pe Antena PLAY. Împreună cu invitați din actualul sezon, dar și participanți care au spus anterior "da" provcării Asia Express, cei doi iau la puricat evenimentele și aventurile din show.