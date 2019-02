Asia Express. Cu ce se ocupă, în viața de zi cu zi, Sofian Teodor, fiul actriței Anca Sigartău

Asia Express. Sofian Teodor Abaab este fiul Ancăi Sigartău și, împreună, cei doi formează una dintre cele nouă echipe de vedete care s-au aventurat în Asia Express, cel mai dur reality-show al momentului, difuzat în fiecare duminică, luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1.

Sofian Teodor Abaab are 27 de ani și este fiul îndrăgitei actrițe Anca Sigartău. El a absolvit Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Medicina și Medicină Dentară și a profesat ca tehnician dentar timp de un an. În prezent, el lucrează împreună cu tatăl său într-o afacere din domeniul textilelor.

Sofian Teodor și mama sa au decis să participe împreună în cadrul show-ului Asia Express și să facă față provocărilor de neimaginat întâlnite pe Drumul Elefantului.

Dacă Anca Sigartău spune că participarea la Asia Express este ca un dar divin, Teodor susține că experiența trăită pe Drumul Elefantului este unică și absolut extraordinară, fiind fascinat de oamenii din acestă parte a lumii și felul în care aceștia își duc traiul zilnic. Tânărul consideră că l-a ajutat foarte mult felul în care s-a mobilizat singur înainte de a pleca la drum. ”M-am pregătit de tot ce era mai rău, ăsta a și fost motivul pentru care nu m-am plâns”.

Teodor are o relație specială cu mama sa, Anca Sigartău

Teodor este unul dintre cei trei copii ai Ancăi Sigartău, el mai mare un frate și o soră. Încă de pe vremea când se aflau în pântece, aceștia au fost pe scena teatrului, după cum chiar mama lor mărturisea: ”Dacă Dumnezeu mi-a dat copii înseamnă că am avut multe lecţii de învăţat. Când eram însărcinată cu Sonia, am intrat la Bulandra. Apoi, când eram însărcinată cu Teodor, l-am jucat pe Puc în «Visul unei nopţi de vară» până în luna a opta. Iar cu Iosif am jucat în «Trei surori»”

Fie din dragoste pentru teatru, fie datorită relației speciale pe care o are cu mama sa, Teodor a fost tot timpul aproape de aceasta și a susținut-o: ”Cred că am văzut 98% dintre piesele pe care le-a jucat”- mărturisește el.

El dezvăluie faptul că, atunci când erau mici, mama îi lua peste tot, atât la repetiții pentru piese celebre de teatru, cât și în momentul în care mama lor era ”vocea din desene animate”.

Acum, relația dintre cei doi este și mai strânsă. Tânărul spune că mama sa are chiar și mai multă încredere în el după toate grelele provocări prin care au trecut împreună în Asia Express.

Sofian Teodor Abaab, despre experiența Asia Express

Cel mai dur reality-show al momentului și-a pus din plin amprenta. Teodor recunoaște că, după întoarcerea din Asia Express, o săptămână nu a mai ieșit din casă. Ba, mai mult, o bună perioadă de timp a avut nevoie să se obișnuiacă cu ideea că este în casa sa, cea din România, fără camere și provocări la fiecare pas.

”Mă trezeam dimineața și primul lucru pe care-l făceam era s-o caut pe mama și cameramanul”- spune Teodor.

Ajuns înapoi în țară, Teodor a fost imediat luat la întrebări de prieteni, cărora în fiecare zi trebuia să le spună aceeași poveste: ”M-au felicitat pentru participare și m-au întrebat cum m-am descurcat. În fiecare zi, timp de mai multe zile, povesteam cum a fost acolo”.

Anca Sigartău și fiul ei Teodor Sofian Abaab pot fi văzuți în fiecare seară de duminică, luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1, în cadrul celui mai dur reality-show al momentului- Asia Express.

