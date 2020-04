„Parcă am dormit sub fustă de mireasă!”.  În prima noapte în Taiwan, noroc imens pentru unii, ghinion teribil pentru alții! Probleme de sănătate pentru Speak! VIDEO

„Nu zici că ai dormit sub fustă de mireasă aseară?”, și-a întrebat Răzvan Fodor coechipierul, cu încântare în ochi.

„Am dormit ca boierii, băi, frate! Șmecheri de șmecheri, mafioți am fost! Am mâncat și ceva OK și am făcut și duș cu apă caldă”, a spus, la fel de încântat, și chef Sorin Bontea.

Așa noroc nu a avut toată lumea! Carmen Grebenișan și Alina Ceușan au văzut o baie ce le va rămâne mult timp în amintire, iar Speak și Ștefania au întâmpinat probleme.

„Noi nu am făcut duș, pentru că pe cadă au crescut mușchi. Nu poți să le ai pe toate! Și restaurant și baie curată”, a spus Carmen Grebenișan. „Eu cred că nu am văzut o baie mai nasoală, în toată viața mea”, a spus și coechipiera ei, Alina Ceușan.