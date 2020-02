Gina Pistol a îndurat o noapte de coșmar la Asia Express, sezonul 3! Ce avertisment a ignorat

Chiar dacă a scăpat de Nea Mărin, Gina Pistol a dat de greu în Asia Express. Pe Drumul Comorilor, prezentatoarea a avut parte de aceleaşi condiţii ca şi concurenţii.

„Când am plecat de acasă, ne-au zis: "Băi, luaţi-vă şi haine groase la voi că s-ar putea să fie frig!". Şi mi-am luat la mine polarul ăsta şi tot făceam eu mişto de mine. Zic: "Bine că ţi-ai luat polarul la tine, că uite ce frig era!". Dar aseară, dacă n-aveam polarul, credeţi-mă, cred că nu mă mai trezeam azi-dimineaţă. Pentru că nu am avut decât două pături, astea subţiri. Aşa. Şi am tremurat toată noaptea. Cu gluga în cap am dormit”, a mărturisit Gina Pistol, despre una dintre nopțile grele pe care le-a trăit în sezonul 3 al emisiunii Asia Express.