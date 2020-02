Nico și Andra părăsesc competiția Asia Express! Ce l-a dărâmat sufletește pe Alex Velea? Emisiunea, lider detaşat de audiență

”Aș fi putut face mai mult dacă mă concentram mai bine. Îmi pare rău pentru ea în primul rând, o văd tristă”, a spus Nico la aflarea verdictului. ”A fost o experiență minunată. Mă bucur că am avut-o pe mama alături de mine, asta va fi o amintire foarte frumoasă. Vă doresc multă baftă! Show must go on!”, a adăugat Andra cu ochii în lacrimi.

Ieri, Asia Express - Drumul Comorilor s-a clasat din nou ca lider de piață. Cel mai dur reality-show a ținut în fața televizoarelor aproape 1.750.000 de telespectatori la nivel național, în minutul de maximă audiență de la 20:17. În intervalul orar în care a fost difuzată emisiunea, 20:00 – 23:43, Asia Express a fost lider de piaţã detașat pe publicul comercial și la orașe.

Nico și Andra au părăsit Asia Express, sezonul 3