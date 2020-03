Concurenții din „Asia Express”, sezonul 3, în LACRIMI! Au primit scrisori de acasă și au izbucnit în plâns! „E prea mult!” – VIDEO

„Vă mulțumesc din suflet pentru tot ce ați făcut pentru mine și pentru tot ce am avut când eram mică!”, le-a transmis Ștefania părinților ei, plângând.

Florin Ristei, însă, a fost numai un zâmbet, ca de obicei, alături de fratele lui, Dan Ristei. Cuvintele mamei lor i-au încântat.

„Nicio altă echipă nu poate fi mai puternică decât cea formată din doi frați care se înțeleg și care știu că nimic nu-i poate învinge. Nu sunt o lacrimogenă de fel și n-am să mă plâng că mi-e dor de voi și că sunt îngrijorată, deși îmi este și sunt foarte îngrijorată”, a scris mama lor.

Și chef Sorin Bontea și Răzvan Fodor au vărsat lacrimi, cân au primit câteva cuvinte de acasă.

„Nu mai pot! Eu am mai fost plecat de acasă...ani de zile. Și a fost foarte, foarte greu, am fost câte opt luni plecat pe an. Dar acum simt pe zi ce trece lipsa soției, a copiilor și a familiei. Mama este bătrână..nu știu acum ce face. Dacă e bine, dacă e rău..”, amărturisit chef Sorin Bontea, în lacrimi.