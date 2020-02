Începe Asia Express, sezonul 3! Speak, exasperat de mâncare: "Uailelei! Am înjurat foarte mult. Oul cu embrion a fost cel mai comestibil"

"Când am ajuns acasă, în primele două ore, ne-am dus la un magazin de mobilă. Eu nu am vrut. Am fost dus acolo contra voinței mele. Ștefania era pe energie foarte mare. Eu nu, dar n-am avut de ales", a mai povestit artistul.

Află totul despre noul sezon Asia Express, AICI!

Ce a mâncat Speak imediat ce a ajuns în România

"Primul lucru pe care l-am mâncat când am ajuns – șorici. Ne-a adus managerul nostru, care a venit să ne ia cu mașina de la aeroport. Și am mâncat șorici de atunci, două săptămâni, încontinuu", a explicat Speak, la evenimentul de vizionare, în avanpremiera, a primului episod Asia Express, sezonul 3.