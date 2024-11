Asia Express sezonul 7, 12 noiembrie 2024. Care sunt cele două echipe finaliste. Ele luptă pentru marele trofeu al sezonului

Cele trei echipe rămase în sezonul 7 Asia Express au ajuns în Bali, locul unde se desfășoară ultima etapă a luptei pentru marele trofeu al competiției. Iată cele mai importante momente din ediția 44 Asia Express din 12 noiembrie 2024!

Asia Express continuă aventura de la capătul lumii pe Antena 1 și în AntenaPLAY: după ce, la finalul etapei trecute, Oana Paraschiv și Mihai Găinușă au părăsit competiția, pe Drumul Zeilor au mai rămas doar trei echipe în lupta pentru marele trofeu al sezonului.

În Bali, echipele rămase în competiție luptă din răsputeri pentru a scăpa de amenințarea celor trei cufere primejdioase. Unul dintre acestea îl ascunde pe Zeul roșu care va trimite acasă o pereche.

Ieri seară, la Asia Express, surorile au ajuns ultimele la Irina Fodor, primind, astfel, primul cufăr care poate ascunde eliminarea. În ciuda dezamăgirii profunde, ele au mărturisit că nu-și vor pierde speranța și entuziasmul pentru următoarele două întreceri, care pot fi hotărâtoare.

Așadar, în această seară, se încheie cursa care va aduce cea mai dureroasă eliminare: cea dinaintea Finalei.

Asia Express sezonul 7, 12 noiembrie 2024. Echipele, probă cu calcule și ecuații de mare precizie

Irina Fodor s-a întâlnit cu echipele la careu și a trasat direcțiile pentru următoarea probă a celei mai grele zi din Asia Express.

„S-a luat deja o cutie, dar nu înseamnă că totul s-a sfârșit (...) În acest templu sunt niște picturi pe tavan, iar voi veți avea pe plicurile pe care vi le voi împărți niște ecuații cu litere. Fiecare literă înseamnă un număr care poate fi găsit privind cu atenție picturile din aceste construcții. Când ați ajuns la rezultatul ecuației, îmi trimiteți o poză a foii pe care ați rezolvat problema. Atunci, eu o să vă trimit următoarea locație”, a transmis prezentatoarea în ediția Asia Express din 12 noiembrie 2024.

Primii care au descifrat ecuația au fost Ioana State și Mane Voicu, care au avut noroc și la autostop. În urma lor au venit Nicolai Tand și Sorin Brotnei. Surorile au rezolvat ultimele ecuația.

Asia Express sezonul 7, 12 noiembrie 2024. Cum s-au descurcat echipele să producă cea mai scumpă cafea din lume

Concurenții au ajuns în locul în care se produce cea mai scumpă cafea din lume, fabricată din excrementele unui animal numit civetă. Aici, au trecut prin toți pașii preparării acesteia, inclusiv adunarea excrementelor animalului, pentru ca la final să primească misiunea de a o vinde pe o sumă nu tocmai ușor de obținut.

„Noi am cules tot ce am găsit”, a spus Mane Voicu, după ce a cântărit excrementele culese.

În ceea ce privește vânzarea cafelei, echipele formate din Ioana State și Mane Voicu, respectiv cea formată din Nicolai Tand și Sorin Brotnei, au avut mai mult noroc.

În schimb, pe surori, proba le-a împins foarte aproape de provocarea unui scandal. Pentru că au ajuns ultimele în punctul turistic unde trebuiau să vândă cafeaua, ele s-au izbit de multe refuzuri.

Echipa formată din Nicolai Tand și Sorin Brotnei a fost prima care a strâns milionul.

Asia Express sezonul 7, 12 noiembrie 2024. Ce echipă a primit al doilea cufăr primejdios

După această misiune dificilă, echipele s-au grăbit către locul în care se afla Irina Fodor. Primii care au ajuns la ea au fost Sorin Brotnei și Nicolai Tand, urmați de Ioana State și Mane Voicu. Surorile au ajuns din nou pe ultimul loc, luând și a doua cutie primejdioasă.

„Ne pare rău nu am adus decât o sută de mii de rupii, pentru că, unde am fost, toți colegii noștri au fost înainte. Când am ajuns, eram ca râia și ciuma, ne izgoneau din plantație. Era misiune imposibilă”, a spus Carmen Negoiță.

„Probabil a fost o neînțelegere (...) Mai sunt două cutii aici pe masă. Una este a voastră. Nu vă pierdeți speranța și luptați până la capăt! Nu se știe niciodată ce Zeu se află în ce cutie. Cursa nu s-a terminat aici!”, le-a spus Irina Fodor, iar Carmen Negoiță a început să plângă: „E doar frustrant!”

Asia Express sezonul 7, 12 noiembrie 2024. Concurenții au făcut cunoștință cu ritualurile de purificare din Bali

Irina Fodor i-a anunțat pe concurenții rămași în competiție că trebuie să își acorde puncte unul altuia în funcție de cât sunt de puri. Clasamentul final a stabilit ordinea plecării în cursă, dar și proba următoare.

„Patru este maximul de puritate și un punct reprezintă minimul de puritate”, a precizat Irina Fodor în legătură cu exercițiul care a scos la iveală strategiile finale.

Ioana State a fost desemnată, cu majoritate de voturi, cea mai pură concurentă.

„Acest lucru ne va ajuta să facem ordinea plecării. Veți avea probe diferite în funcție de aceste punctaje. Două echipe trebuie să se purifice, iar una dintre ele trebuie să se purifice mai mult decât celelalte. Nicolai și Sorin vor face o adevărată baie ritualică”, a transmis Irina Fodor, adăugând că Ioana State și Mane Voicu vor pleca să facă ofrande.

Asia Express sezonul 7, 12 noiembrie 2024. Finaliștii au avut parte de o probă la înălțime: s-au dat cu tiroliana deasupra teraselor de orez din Tegallalang

Ultima probă din cea mai importantă zi de la Asia Express s-a desfășurat pe terasele de orez din Tegallalang. Aici, echipele s-au dat cu tiroliana și au numărat boabe de orez.

„Pedalam cu frică. Bicicleta începea să se balanseze și-mi era frică să nu sară janta de pe cablu”, a spus Sorin Brotnei în ediția Asia Express din 12 noiembrie 2024.

„În momentul în care număram un bob și ajungeam la 100 puneam un semn, că știu că așa făcea mama acasă”, a spus Nicolai Tand, însă, pentru că echipa lui s-a încurcat, a trebuit să refacă tot procesul. La fel și celelalte echipe.

Primele care au terminat de numărat boabele și au plecat către Irina Fodor au fost surorile. În urma lor au venit Nicolai Tand și Sorin Brotnei. La scurt timp, au terminat și Mane Voicu cu Ioana State. Însă, în parcare a început nebunia cursei pentru mașini.

„Toți eram disperați, pentru că ultima echipă care ajunge la Irina ia ultima cutie. Eram toți la fel de stresați și ne doream toți același lucru”, au precizat Sorin Brotnei și Nicolai Tand la testimoniale.

Asia Express sezonul 7, 12 noiembrie 2024. Ce echipă a luat al treilea cufăr primejdios și cine sunt finaliștii de pe Drumul Zeilor

„Măcar una să nu fie a noastră!”, au intonat Carmen Negoiță și Andreea, după ce au aflat că nu ele primesc și cea de-a treia cutie.

„Nu e a voastră! Sunteți prima echipă finalistă de pe Drumul zeilor!”, le-a transmis Irina Fodor lui Mane Voicu și Ioanei State, după ce au ajuns la ea.

„De data asta nu pot să vă las să plecați cu mâna goală”, le-a zis Irina Fodor lui Nicolai Tand și Sorin Brotnei, cărora le-a înmânat ultima cutie primejdioasă.

La careu, Irina Fodor a anunțat că prima echipă finalistă din acest sezon este cea formată din Ioana State și Mane Voicu. Din păcate, la surori se afla una dintre cutiile care conținea Zeul roșu, astfel că Nicolai Tand și Sorin Brotnei au fost desemnați a doua echipă finalistă de pe Drumul Zeilor.

„Nicolai și Sorin sunteți finaliștii Asia Express sezonul 7!”, a spus Irina Fodor în ediția Asia Express din 12 noiembrie 2024.

„Suntem fericite și împăcate că am ajuns până aici (…) Nu o să plângem acum, ne bucurăm că am avut ocazia să participăm”, au transmis surorile.

