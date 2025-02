Irina Fodor i-a transmis un mesaj soțului în timpul filmărilor pentru Asia Express, sezonul 8. Iată ce surpriză i-a făcut.

Irina Fodor este alături de concurenții Asia Express pe Drumul Eroilor, filmând pentru sezonul 8. Aceasta a avut parte de o întâlnire neașteptată, care i-a adus aminte de soț.

Irina Fodor, surpriză pentru soțul său. Ce mesaj i-a transmis lui Răzvan Fodor de la filmările Asia Express sezonul 8

Irina Fodo este prezentatoarea show-ului Asia Express. În prezent aceasta și echipele sunt în Filipine unde filmează pentru sezonul 8 al show-ului.

Chiar dacă Răzvan Fodor a rămas acasă, el se află mereu prezent în inima Irinei. Prezentatoarea TV a avut parte și de o întâlnire deosebită care i-a accentuat legătura nevăzută.

Răzvan Fodor și Sorin Bontea au făcut echipă în sezonul 4 Asia Express și au ieșit și câștigători, după o competiție tensionată și plină de provocări.

La cinci ani distanță, Irina Fodor se aventurează pe urmele soțului. Aceasta trăiește experiențe unice și ia contact cu tradițiile și cultura diferitelor țări de pe traseu.

În Filipine, prezentatoarea TV s-a întâlnit cu un localnic care i-a mărturisit că a fost alături de Răzvan Fodor în aventura de acum cinci ani. El și-a amintit de artistul român și a fost fericit să îi întâlnească soția.

Irina Fodor i-a transmis rapid un mesaj soțului după întâlnirea-destin, care i-a întărit legătura cu show-ul pe care îl prezintă.

„Fodorică, ia uite cu cine m-am întâlnit! @razvan_fodor @mattreyesss

Am auzit, la un moment dat, o teorie conform căreia e o distanță de doar cinci oameni între tine și orice alt om de pe planeta asta. Practic, știi pe cineva care cunoaște o altă persoană, care are un prieten care lucrează pentru altcineva care te poate ajuta să ajungi să te întâlnești față în față cu Beyonce, de exemplu.

Nu știu cât stă în picioare teoria asta, dar eu nu m-aș fi gândit niciodată, acum 5 ani, când Fodor a plecat în Asia Express, iar mie nici nu-mi trecea prin gând că o să ajung să prezint proiectul ăsta, că voi ajunge, într-o zi, să îl cunosc pe LPA-ul din Filipine al lui Răzvan.

LPA-ul e un fel de ghid local, ca să înțelegeți voi. Fiecare echipă are câte unul, inclusiv eu, la host team, și sunt cei care ne explică mai pe limba noastră cultura locală, care ne țin departe de pericole și comunică cu autoritățile în zonele prin care trecem.

Eee, long story short, el e, cel din poza pe care o vedeți. A venit la mine, în prima zi, cu un zâmbet până la urechi și mi-a zis: <<Ce faci? You are Razvan’s wife, i was with him in the race a few years ago, i’m so happy to see you!>>

Când l-am îmbrățișat, mi s-a umplut sufletul. El e parte din aventura pe care a avut-o Fodor aici, și eu am ajuns să îl cunosc. Life is amazing!”, este mesajul postat de Irina pe contul său de Instagram.

Această întâlnire a făcut-o să creadă și mai mult în legătura cu Asia Express, să creadă în destin și iubire.