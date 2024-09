Asia Express sezonul 7. Ce echipă a câștigat imunitatea mică din a doua etapă a competiției: „Am plecat pe penultimul loc”

În a 8 a ediție a emisiunii Asia Express-Drumul Zeilor, din 10 septembrie 2024, o echipă a câștigat imunitatea cea mică din cea de-a doua etapă a sezonului. Iată cine sunt concurenții norocoși!

În ediția a opta a emisiunii Asia Express-Drumul Zeilor, din 10 septembrie 2024, imunitatea cea mică din a doua etapă de Asia Express a fost câștigată de una dintre echipele care au plecat printre ultimele.

Citește și: Asia Express sezonul 7. Andreea Samson a făcut atac de panică. De la ce a pornit totul

Iată cum au reacționat când au aflat că au ajuns pe primul loc!

Ce echipă a câștigat imunitatea mică din cea de-a doua etapă de Asia Express

După ce toate echipele au ajuns rând pe rând la Irina, fiecare dintre concurenți au simțit un nod în gât în momentul deschiderii caietului pentru a observa locul pe care s-au clasat.

Epuizați, dar încrezători, doi dintre coechipieri au aflat că au câștigat imunitatea în pofida faptului că au plecat printre ultimii în cursa de azi.

Irina le-a dat o veste de-a dreptul minunată, iar bucuria lor s-a văzut imediat.

Sorin Brotnei și Nicolai Tand au câștigat imunitatea mică din cea de a doua etapă Asia Express!

„Nu pot să cred!” a strigat Sorin îmbrățișându-l pe Nicolai și ridicându-l de la sol de bucurie.

Cei doi nu au scos prea multe cuvinte, dar fericirea li s-a văzut pe chip și, mai ales, în gesturi!

„Niciodată în viața mea n-am trăit așa senzații, n-am avut așa senzații intense” a adăugat Sorin la testimonial.

„Senzația asta e greu s-o descriu. Nu ne-a trecut prin cap o secundă că noi am putea avea imunitate! Niciodată! Am plecat pe penultimul loc, dar am ajuns pe primul. Pentru mine era inimaginabil. E o satisfacție! Moroșenii pe unde merg nu se lasă. Noi suntem aprigi!” a precizat și Nicolai Tand.

Curiozitatea lor a fost cum se vor simți Adi și Cosmin când vor vedea că ei au ajuns primii, în pofida faptului că au fost în situația de a pleca printre ultimii.

„Abia aștept să văd reacția lor când o să afle că noi suntem imuni”.

Celelalte echipe au fost nevoite să își caute cazare, iar reacțiile au fost pe măsură.

„Știam!” a zis Găinușă, în timp ce Oana spera să nu fie chiar ultima echipă.

De asemenea, ultimele două echipe care au ajuns la Irina și una votată, vor intra în cursa pentru ultima șansă.

Citește și: Asia Express sezonul 7. Victor și Selina au plonjat în apă cu tot cu bicicletă și au avut nevoie de intervenția medicilor

Tot ce trebuie să știi despre Asia Express - Drumul Zeilor, show disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Noul sezon al emisiunii Asia Express, ce poate fi urmărit integral în AntenaPLAY, va fi un exercițiu de viață dus la extrem, despre dragoste, despre credință, despre spiritualitate, despre puterea de reinventare. Drumul Zeilor va testa din plin cele nouă echipe care au acceptat provocarea.

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei (nașul și finul), Betty Salam și Cătălin Vișănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creator-ul și antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache sunt vedetele care pornesc în această competiție.

Fără telefon, cu doar un dolar pe zi, fără transport și cazare asigurate, concurenții vor avea de parcurs un traseu de 7.000 de kilometri, din Thailanda în Malaezia și apoi în Indonezia – Bali fiind destinația marii finale a sezonului 7.

Urmărește aventurile concurenților de la Asia Express-Drumul Soarelui pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Citește și: Asia Express sezonul 7. Ce echipă a câștigat jocul de amuletă. Concurenții au făcut spectacol la propriu în costume inedite