Au ieșit scântei între Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu! S-au certat mai rău ca niciodată! Azi, de la 20:30, la Asia Express

În ediția din 27 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu s-au certat mai rău ca niciodată. Descoperă detalii în premieră, înainte de difuzarea la TV.

Ediție plină de emoții și momente tensionate pe 26 octombrie 2026, la Asia Express – Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1. Una dintre probele pregătite de Irina Fodor pentru cea de-a opta estapă se dovedește a fi atât de complicată încât nu puține au fost momentele în care concurenții s-au enervat și au răbufnit. Printre ei s-a aflat și Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, care s-au certat mai rău ca niciodată și și-au aruncat replici dure. Camerele de filmat au surprins totul. Descoperă în rândurile de mai jos detalii în premieră, înainte de difuzarea la TV. Întregul moment se vede diseară, de la ora 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY..

Au ieșit scântei între Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu! S-au certat mai rău ca niciodată! Detalii în premieră, înainte de ediția din 26 octombrie 2026

Cea de-a opta etapă de pe Drumul Mătăsii a adus concurenților nu doar misiuni dificile, ci și o veste surprinzătoare, dar și dureroasă în același timp. Irina Fodor a dezvăluit, spre marea surpriză a tuturor celor prezenți la careu, faptul că imunitatea mare nu mai este pusă în joc, iar echipele trebuie să lupte pentru avantaje care le pot influența parcursul în cursă. Fiecare misiune și fiecare minut câștigat pot face diferența într-o etapă în care presiunea devine tot mai mare, așa că tensiunea resimțită de echipe a fost copleșitor de mare.

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Acest lucru se va putea vedea și în ediția de luni, 26 octombrie 2026, atunci când un scandal de proporții se va isca între Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu. Una dintre misiuni se va dovedi a fi atât de dificilă încât vor ieși scântei între cele două.

„Băi, fată!”, va țipa una dintre ele, cedând psihic din cauza stresului enorm resimțit.

„Ia uite la Loredana ce face”, este replica pe care o va avea Maurice Munteanu, atunci când va vedea ce face concurenta la proba cu pricina.

Ce s-a întâmplat între cele două concurente, dar și cât de departe au putut să ajungă cu replicile dure și cu reproșurile, telespectatorii vor afla diseară, de la ora 20:30, la Antena 1.

Nu ratați Asia Express – Drumul Mătăsii, diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!