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Când are loc marea finală Asia Express 2026, la Antena 1. Data și ora la care se difuzează ultima ediție. Program TV

Cursa se apropie de punctul culminant, iar o seară va decide totul! Când se află cine câștigă Asia Express 2026 și ce surpriză îi așteaptă pe telespectatori la scurt timp după finală?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 16:57 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 17:04
Când are loc marea finală Asia Express 2026, la Antena 1. Data și ora la care se difuzează ultima ediție. Program TV | Antena 1
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Sezonul 9 al emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii” se apropie de final, iar fanii show-ului așteaptă cu sufletul la gură să afle cine va câștiga competiția. După săptămâni pline de provocări, misiuni dificile și momente tensionate, concurenții se pregătesc pentru ultima etapă a aventurii. Între timp, au fost anunțate data și ora la care telespectatorii vor putea urmări Marea Finală Asia Express 2026.

Când se difuzează Marea Finală Asia Express 2026

Potrivit grilei de programe, Marea Finală a sezonului 9 „Asia Express – Drumul Mătăsii” va fi difuzată miercuri, 11 noiembrie 2026, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe platforma AntenaPLAY.

Telespectatorii vor afla atunci cine reușește să treacă de ultimele probe și să ajungă la capătul uneia dintre cele mai solicitante experiențe televizate. Drumul concurenților nu a fost lipsit de obstacole, iar fiecare etapă a competiției le-a pus la încercare răbdarea, rezistența și capacitatea de a lucra în echipă.

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Marea Finală promite să aducă emoții puternice și momente decisive pentru echipele rămase în cursă. Până la aflarea numelor câștigătorilor, fanii continuă să urmărească evoluția concurenților și să-și susțină favoriții.

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Ce emisiune începe după finala Asia Express

După încheierea aventurii „Asia Express – Drumul Mătăsii”, telespectatorii Antena 1 vor avea parte de un nou motiv de bucurie. Unul dintre cele mai urmărite show-uri culinare revine pe micile ecrane: „Chefi la cuțite”, care ajunge la sezonul 18.

Marea premieră este programată pentru 15 noiembrie 2026, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Noul sezon va putea fi urmărit duminica, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu sunt pregătiți pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute. Concurenții vor încerca să-i impresioneze pe jurați cu preparate surprinzătoare, ambiție și povești personale emoționante.

Astfel, după aflarea câștigătorilor „Asia Express”, publicul va putea urmări o nouă competiție, de această dată în bucătărie, unde talentul, creativitatea și presiunea vor fi din nou în prim-plan.

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