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Ce vezi diseară, 27 octombrie, la Asia Express. Maurice Munteanu, dorință surprinzătoare la festivalul nocturn

Diseară, 27 octombrie, Asia Express continuă cu o ediție plină de emoții intense. Nu rata surpriza uriașă pregătită pentru concurenți, dar și o cursă pentru imunitate la limită!

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 09:28 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 09:28
Ce vezi diseară, 27 octombrie, la Asia Express | Antena 1
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Aventura pe Drumul Mătăsii continuă! Diseară, de la 20:30, Asia Express se vede la Antena 1 și în AntenaPLAY. Concurenții sunt purtați în cursa pentru imunitate pe străduțele din China într-un cadru impresionant.

De la spectacolul festivalului nocturn la emoțiile de necontenit provocate de scrisorile de acasă și o nouă cursă pentru imunitate!

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Emoții intense și o luptă contracronometru pe „Drumul spre Iluminare”!

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Concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii iau parte la un festival nocturn, unde poate au uitat un pic sau nu de competiție. Furați de lumini și culori și-au pus dorințe care mai de care mai arzătoare:

„Vreau să-mi găsesc iubirea vieții”, și-a dorit Maurice Munteanu.

„Aici pui dorința și după intri la loto, să câștigi la loto”, a gândit mai pragmatic Alexuc.

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Emoțiile nu se opresc aici. Scrisorile primite de acasă îi fac extrem de vulnerabili, dar și motivați să ajungă cât mai departe.

„Dacă avem ceva de acasă, plâng!” a anunțat Loredana Chivu.

Nici Mirela Vaida nu a putut să-și țină în frâu sentimentele și a izbucnit în lacrimi: „E de la soțul meu!”

„Asia Express nu este despre probe și competiție”, au mai spus ei.

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Energia primită de acasă pare să le dea un plus de vitalitate. Scânteile se aprind din nou:

„Te-ai regăsit acum”, îi spune Oana Mirelei.

Nici Loredana și Ana-Maria nu au renunțat la ciondăneală: de la literele care se șterg, până la cuvintele care le pun în dificultate: „Nu mai țipa, te rog!”

Aparent concurenții sunt puși în situații neobișnuite și de jokerul Mirelei și al Oanei. O ediție plină de surprize, emoții de tot felul și o miză uriașă!

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colaj torje în lacrimi și ana-maria mocanu în lacrimi
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„Știi cine te ia de aici? Targa”, este esența ediției de diseară, de la 20:30, la Asia Express – Drumul Mătăsii, pe Antena 1 și AntenaPLAY!

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