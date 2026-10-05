Asia Express nu se difuzează în această seară, după ce Antena 1 a modificat programul pentru România – Suedia. Când revine emisiunea?

Când se difuzează Asia Express, după ce România – Suedia a schimbat programul Antena 1. În ce zi pot fi văzuți concurenții | Antena 1/AI

Fanii „Asia Express – Drumul Mătăsii” au parte de o schimbare în programul Antena 1. Ediția care ar fi trebuit să fie difuzată în această seară este înlocuită de transmisiunea partidei România – Suedia, unul dintre cele mai așteptate dueluri ale echipei naționale.

Când se difuzează Asia Express, după ce România – Suedia a schimbat programul Antena 1

Astfel, telespectatorii care sunt obișnuiți să urmărească aventurile concurenților trebuie să aștepte până la următoarea ediție pentru a vedea ce se întâmplă pe Drumul Mătăsii.

România – Suedia se joacă în această seară, de la ora 21:45, la Antena 1

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În această seară, fotbalul ocupă locul principal în grila Antena 1. România întâlnește Suedia într-o partidă importantă pentru tricolori, iar meciul va fi transmis în direct la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Înaintea fluierului de start, telespectatorii pot urmări „Studio de meci”, programat să înceapă de la ora 21:00. Analizele, informațiile din jurul partidei și atmosfera de pe Arena Națională vor putea fi urmărite înainte de startul confruntării.

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Meciul România – Suedia este programat de la ora 21:45, iar peste 50.000 de suporteri sunt așteptați în tribunele Arenei Naționale. Pentru cei care nu ajung pe stadion, partida poate fi urmărită în direct la Antena 1 sau online, în AntenaPLAY.

Schimbarea programului afectează și difuzarea „Asia Express”, unul dintre cele mai urmărite reality show-uri de la Antena 1.

Când revine Asia Express la Antena 1

În locul ediției „Asia Express” de luni seară, telespectatorii vor putea urmări transmisiunea partidei România – Suedia. Astfel, concurenții de pe Drumul Mătăsii nu vor putea fi văzuți în această seară.

„Asia Express – Drumul Mătăsii” revine în grila Antena 1 marți, de la ora 20:30. Atunci, telespectatorii vor putea urmări noi aventuri ale concurenților, dar și probele dificile pe care aceștia trebuie să le ducă la bun sfârșit pentru a rămâne în competiție.

Drumul Mătăsii continuă cu noi provocări, iar concurenții sunt nevoiți să se adapteze rapid situațiilor cu care se confruntă. Misiunile, cursele contra cronometru și întâlnirile cu localnicii continuă să le testeze limitele.

De asemenea, Asia Express revine marți, miercuri și joi de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.