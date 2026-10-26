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Ce a făcut Maurice Munteanu când a văzut-o pe Mirela Vaida la Asia Express. Camerele au surprins totul: „M-ai nenorocit”

Maurice Munteanu a făcut un gest complet neașteptat în timpul unei misiuni, în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 23:19 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 23:34
Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express | Antena 1
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Concurenții au avut parte de o serie de misiuni extrem de dificile, în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, show din programul TV al Antenei 1. În timpul uneia dintre provocări, Maurice Munteanu a făcut un gest complet neașteptat atunci când a văzut-o pe Mirela Vaida. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Ce a făcut Maurice Munteanu când a văzut-o pe Mirela Vaida la Asia Express. Camerele au surprins totul, în ediția din 26 octombrie 2026

Ziua a început în forță pentru concurenții rămași pe Drumul Mătăsii, în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express. Irina Fodor a trimis echipele la o fabrică de ceramică, acolo unde a pregătit mai multe provocări. După ce au reușit să îndeplinească sarcina descoperite pe plicul de la mission board, echipele au făcut autostopul și s-au îndreptat către locația indicată de Irina Fodor. Acolo, o nouă misiunea dificilă i-a așteptat pe concurenți.

Acesta a fost momentul în care un scandal de proporții s-a iscat între Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, iar camerele de filmat au surprins totul.

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Ușor nu a fost nici pentru ceilalți concurenți, care au resimțit emoții copleșitoare, mai ales la momentul transportului.

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„M-am transformat în acest Terminator ce transportă vase”, a zis Maurice, când împingea cu multă grijă căruciorul cu 90 de vase din ceramică.

După ce au asamblat un cărucior și au transportat zeci de vase ceramice în diferite locații, concurenții au primit sarcina de a face rost de o vază cât mai mare, în stil Ming.

În timp ce căua un recipient potrivit, Maurice Munteanu a făcut un gest complet neașteptat, în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express.

„Taci din gură, nu știu care e vasul Ming”, a zis concurentul.

Practic, acesta i-a făcut semn colegei sale de echipă, Connie Preda, să nu se dea de gol și să ofere astfel un indiciu prețios pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

Nu ratați Asia Express – Drumul Mătăsii, diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

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