Descoperă ce diferență de vârstă este între Mirela Vaida și Oana Tomoiagă de la Asia Express! Fanii au fost luați prin surprindere de detaliul dezvăliut de cele două la Neatza cu Răzvan și Dani.

Imediat după marea finală a emisiunii Asia Express, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au fost invitate la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, prilej cu care s-a aflat care este diferența de vârstă dintre cele două. Fanii au fost luați prin surprindere.

Ce diferență de vârstă este între Mirela Vaida și Oana Tomoiagă de la Asia Express! Fanii au fost luați prin surprindere

În ediția din 12 noiembrie 2026 a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, în matinalul de la Antena 1 au fost invitate Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Acestea au avut ocazia să își deschidă sufletul și să dezvăluie mai multe detalii despre ce a însemnat experiența Asia Express pentru ele.

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„Farmecul nostru a fost că nu ne-am pregătit, ne-am dus fără să știm nimic, nici măcar nu știam ce căutăm. Nici măcar la indicii nu ne pricepeam, am fost varză în primele săptămâni. Nu știam regulile, fiindcă din cauză că aveam copii mici, eu nu puteam să mă uit la emisiune de la cap până la coadă. Nu știam regulile foarte bine, nici Oana nu văzuse un sezon de la început până la final, ne-am dus cumva ca din oală. Dar parcă acest lucru a fost unul bun, am fost spontane și autentice”, au dezvăluit Oana și Mirela.

„Nu am avut niciun obiectiv fixat de acasă. Pentru mine, mai mult îmi era rușine de familie și de colegii mei de la emisiune, să nu îi încurs, adică să mă duc la Asia Express și să mă întorc după o săptămână”, a mai adăugat Mirela Vaida.

Cele două concurente au spus că simt că au pierdut într-un mod demn și că au simțit că nu vor câștiga. În plus, acestea au spus că au trăit experiența din plin, „intrând pe bune în joc”, dar au reușit să se și distreze și să savureze fiecare moment.

„E foarte greu să te bați cu niște sportivi de performanță, ei sunt altfel croiți mental ca să facă față. Bravo, Torje și Alexuc”, a mai spus vedeta.

Tot în ediția din 12 noiembrie 2026 a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Dani Oțil și Mirela Vaida au spus că se cunosc de 23 de ani.

Un alt detaliu inedit ce a ieșit la iveală a fost diferența de vârstă dintre cele două concurente, care este de 10 ani. Gazda emisiunii Acces Direct este născută pe 16 martie 1982, iar prietena ei este născută pe 21 aprilie 1991.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte confesiuni inedite au făcut cele două, în discuție cu Dani Oțil.