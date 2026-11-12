La scurt timp după marea finală a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, Irina Fodor a transmis un mesaj neaște

Sezonul 9 al emisiunii Asi Express i-a purtat pe concurenți pe Drumul Mătăsii, o aventură de mii de kilometri care a testat nu doar forța fizică a echipelor, ci și rezistența lor psihică! La finalul unei călătorii de neuitat, marii câștigători ai trofeululi au fost Alin Alexuc și Gabi Torje.

La scurt timp după ce s-au aflat câștigătorii, Irina Fodor a transmis un mesaj emoționant. Descoperă în rândurile de mai jos ce a mărturisit despre concurenți și ce a anunțat despre viitorul emisiunii.

Irina Fodor, mesaj după finala Asia Express 2026. Ce a mărturisit despre concurenți și ce a anunțat despre viitorul emisiunii

După ce s-a difuzat marea finală a emisiunii Asia Express-Drumul Mătăsii, Irina Fodor a transmis un mesaj neașteptat în care a dorit să îi felicite pe concurențiț pentru totn parcursul lor și pentru numerosele greutăți pe care le-au înfruntat pe traseu: „Și uite așa, am ajuns la capătul Drumului Mătăsii! ❤️🏆

Articolul continuă după reclamă

Știți ce e cel mai frumos pentru mine? Să-i aștept la linia de finish. Să le văd fețele când își dau seama că au reușit, că toate zilele grele, dorul de casă și momentele în care au vrut să renunțe i-au adus, în sfârșit, AICI. Și, oricâte finale aș trăi, nu cred că o să mă obișnuiesc vreodată cu emoția asta. 🥹

Shanghai ne-a oferit un final spectaculos, pe măsura unui sezon extraordinar!

Citește și: Mesajul neașteptat transmis de Mirela Retegan, după ce Alin Alexuc și Gabi Torje au caștigat Asia Express. Fanii au reacționat

Felicitări câștigătorilor! Băieți, ați fost formidabili, aveți tot respectul meu!

Felicitări celor patru finaliști care au luptat neînfricați până la capăt, dar și TUTUROR concurenților care au avut curajul să pornească în această aventură! ❤️”.

De asemenea, Irina Fodor a ținut să mulțumească și echipei din spatele acestei producțiii și tuturor oamenilor care au făcut posibil Drumul Mătăsii, la Asia Express. Aceasta a spus și că după „finish urmează un nou start”, semn că viitorul emisiunii nu se oprește aici, ci va reveni cu un nou sezon.

Citește și: Ce mesaj a transmis Alex Gîlcă după finala Asia Express! Reacția pe care toată lumea o aștepta! Detaliul criticat de fani

„Un MULȚUMESC uriaș și echipei din spatele camerelor! Oamenilor care aleargă, filmează, organizează, rezolvă imposibilul, dorm puțin și pun enorm de mult suflet în tot ce fac. Fără voi, magia asta n-ar exista! Sunt mândră să fac parte din echipa asta nebună și extraordinară! ❤️

Iar vouă, celor de acasă, vă mulțumesc că ați trăit fiecare emoție alături de noi și că ne-ați primit, seară de seară, în casele voastre!🙏🏻❤️

Dacă am învățat ceva în anii ăștia, e că după fiecare linie de FINISH se ascunde un nou START. Și abia aștept să o luăm de la capăt! 🤪

Așa că țineți-vă bine și nu vă atașați prea tare de ideea că ați văzut deja totul! 😂🌍

Ne revedem la următoarea aventură! ❤️”, a fost mesajul transmis de Irina Fodor pe pagina sa de Instagram.