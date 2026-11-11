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Ce legătură are Oana Tomoiagă de la Asia Express cu Mărioara Murărescu. Puțini cunosc acest episod din viața artistei

Puțini cunosc povestea din spatele succesului Oanei Tomoiagă! Artista a avut parte de o întâlnire care i-a influențat începuturile carierei. Cine a fost persoana care a crezut în talentul ei?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 13:57 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 14:03
Ce legătură are Oana Tomoiagă de la Asia Express cu Mărioara Murărescu. Puțini cunosc acest episod din viața artistei | Instagram
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Oana Tomoiagă și Mirela Vaida au ajuns până în semifinala Asia Express 2026, însă au părăsit competiția chiar înainte de marea finală. Parcursul lor pe Drumul Mătăsii a fost presărat cu numeroase provocări, momente tensionate și situații neprevăzute, iar prietenia celor două a fost pusă de multe ori la încercare. Deși Oana a fost inițial speriată de propunerea Mirelei de a participa împreună la emisiune, aventura s-a transformat într-o experiență de neuitat pentru amândouă.

Legătura specială dintre Oana Tomoiagă și Mărioara Murărescu

Participarea la show-ul de la Antena 1 a adus-o pe artista de muzică populară și mai mult în atenția publicului. Dincolo de momentele trăite în competiție, telespectatorii au avut ocazia să descopere povestea Oanei, dar și drumul pe care aceasta l-a parcurs până să devină una dintre vocile apreciate ale muzicii populare românești.

Puțini sunt cei care cunosc însă legătura specială pe care Oana Tomoiagă a avut-o cu Mărioara Murărescu, una dintre cele mai importante personalități ale folclorului românesc.

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Pasiunea Oanei pentru muzică a început încă din copilărie. Artista a făcut parte dintr-un ansamblu folcloric, iar talentul său a fost remarcat de profesoara de muzică, cea care a încurajat-o să își urmeze visul și să participe la festivaluri de muzică populară.

Astfel, încă de la o vârstă fragedă, Oana a început să urce pe scenă și să participe la diferite evenimente dedicate folclorului. În cadrul acestor festivaluri a avut ocazia să o cunoască pe Mărioara Murărescu, care a remarcat, la rândul său, talentul tinerei interprete.

Realizatoarea de televiziune a susținut-o și a promovat-o încă de la începutul carierei, oferindu-i încredere și sprijin într-o perioadă importantă pentru formarea sa artistică.

Pentru Oana, întâlnirea cu Mărioara Murărescu a reprezentat un moment important, care a contribuit la apropierea sa de lumea muzicii populare și la dezvoltarea carierei.

Oana Tomoiagă a plecat la București la doar 14 ani

Un alt pas important în parcursul artistei a fost plecarea la București. La numai 14 ani, Oana Tomoiagă a ajuns în Capitală pentru a studia la Liceul de Muzică „Dinu Lipatti”, unde și-a aprofundat cunoștințele muzicale și a avut ocazia să întâlnească oameni care i-au influențat evoluția.

Anii de studiu au contribuit la formarea sa profesională, iar experiențele acumulate au ajutat-o să își construiască treptat un drum în muzica populară.

Astăzi, Oana Tomoiagă continuă să fie apreciată pentru vocea și interpretările sale, iar participarea la Asia Express a făcut-o cunoscută unui public și mai larg.

În spatele artistei care a pornit pe Drumul Mătăsii alături de Mirela Vaida se află însă o poveste începută cu mult înainte de apariția în emisiunea de la Antena 1, marcată de muncă, pasiune și întâlniri care i-au influențat destinul.

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