Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express sezon 9. Prietena Mirelei Vaida e o prezență îndrăgită în lumea muzicii populare  

Cântăreaţa de muzică populară Oana Tomoiagă participă în sezonul 9 de Asia Express alături de buna ei prietenă, Mirela Vaida. Află detalii despre viața și cariera concurentei Oana Tomoiagă!

Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 14:01 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 14:28
Oana Tomoiagă este concurentă în sezonul 9 Asia Express | Antena 1& Instagram

Oana Tomoiagă de la Asia Express sezon 9 este o moroșancă veritabilă, care s-a remarcat încă de mică pe scenele festivalurilor de folclor. S-a născut pe 21 aprilie 1991 (în 2026 împlinește 35 de ani) și a fost susținută să-și urmeze pasiunea pentru muzică atât de părinți cât și de sora mai mare.

Una dintre cele mai îndrăgite melodii ale Oanei Tomoiagă este: „Cât îi Maramureșu'”, iar concurenta de la Asia Express se bucură de fiecare dată când are ocazia să o cânte pe meleagurile natale.

Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express sezon 9. Cum și-a început cariera de cântăreață

În copilărie, Oana Tomoiagă de la Asia Express 2026 a făcut parte dintr-un ansamblu folcloric, iar profesoara de muzică îi atrăgea mereu atenția mamei Oanei, doamna Călina, asupra faptului că fiica sa era foarte talentată. Astfel, Oana a început să meargă la festivaluri și a cunoscut-o pe Mărioara Murărescu, care a promovat-o la începutul carierei. De la 14 ani, Oana a plecat din Maramureș pentru a studia la Liceul Dinu Lipatti din București, unde a legat frumoase prietenii și a pus bazele cunoștințelor sale muzicale.

Încă din perioada Liceului, Oana Tomoiagă de la Asia Express - Drumul Mătăsii și-a lansat primul ei album de cântece și a început să se remarce în lumea muzicii populare.

Oana Tomoiagă din sezonul 9 Asia Express este mama unui băiețel minunat

După ce a terminat Facultatea, Oana s-a căsătorit la 22 de ani, însă căsnicia a durat numai 3 ani de zile, pentru că dorințele și planurile de viitor ale partenerilor erau diferite. Totuși, din fosta căsnicie, a rezultat minunea vieții Oanei: Vlad. Oana este mama unui băiat minunat, în vârstă de 12 ani. Concurenta de la Asia Express a lansat o melodie despre fiul ei, care se numește: „Cu nimic nu mă fălesc”, iar în videoclip, mama și fiul apar purtând straie tradiționale din Maramureș.

„Alții se fălesc cu banii, numai eu cu Puiu mamii!”, spune Oana în melodie despre Vlad, fiul său.

„Sunt un om energic, plin de viață și un om asumat”, s-a descris Oana în cadrul emisiunii Folclorul sub lupă, precizând că de-a lungul vieții a realizat tot ce și-a pus în minte.

Oana Tomoiagă participă la Asia Express alături de Mirela Vaida

Oana Tomoiagă a acceptat provocarea de a participa la Asia Express alături de prietena ei, Mirela Vaida: „Plec în aventura vieții mele la Asia Express, alături de Mirela Vaida!
Ne așteaptă provocări, emoții și experiențe de neuitat”, a transmis Oana Tomoiagă pe rețelele sociale, înainte de a porni pe Drumul Mătăsii.

Sezonul cu numărul nouă Asia Express pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică care îi va purta pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Asia Express Sezonul 9 pornește pe Drumul Mătăsii, prin Uzbekistan și China
Asia Express Sezonul 9 pornește pe Drumul Mătăsii, prin Uzbekistan și China
